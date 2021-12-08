ŞEBNEM BURSALI

Körfez'de en yakın müttefiklerimizden Katar'a en üst düzey ziyaretimizi izlemek için pazartesi öğleden sonra indiğimiz Katar'da bir kulağımız da bütçe görüşmeleri dolayısıyla TBMM Genel Kurulu'ndaydı. Özellikle CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu izlediğimiz görüntüler, 30 yıla yaklaşan meslek hayatımda, bunca yıldır takip ettiğim bütçe konuşmaları ve hararetli tartışmalarının hepsini aşan, terbiye sınırını çoktan geçen bir durumla muhatap kıldı maalesef hepimizi.

Cumhurbaşkanı adayı olmak için artık şuurunu kaybetmiş bir lider örneği sergiliyor Kılıçdaroğlu. "Terbiye, ciddiyet, nezaket, edep" kelimelerini sadece sözlük anlamlarında değil, temsil ettikleri parti, kurum, kişi ve ideoloji ile yaptıkları siyasette uygulaması gerekenlerin, "itibarı kalmadı" diye yerden yere vurduğu milli iradenin temsil edildiği çatının altında el kol hareketleriyle sergilediği seviye içler acısı.

Gerçi ittifakın küçük ortağı kadın genel başkanın, yine aynı çatı altında çok değil daha 15 gün önce "Ya.şak" dediği bir siyaset tarzından ne beklenirdi ki...

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MİLLİ TANK 2023'TE YÜRÜYECEK

Millet İttifakı ortaklarının bu seviyesinden hem siyasette hem vizyonda en üst seviyeye ulaşan örneklerden birini verelim de keyfimiz yerine gelsin. Katar yolunda uzun uzun sohbet ettiğim Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Afrika ve Avrupa'dan sonra BMC ile Katar'da da faaliyet gösteren ticaret zincirini anlatırken kimilerinin hayal bile edemeyeceği bir vizyona, Erdoğan liderliğinde nasıl ulaşıldığını da görüyorsunuz.

Zonguldak Çaycuma'ya bağlı Filyos'ta 150 yıllık hayali gerçekleştiren Tosyalı'dan, Türkiye'nin 3. büyük limanını yapmasının yanı sıra yatırımın başlamasından bir buçuk yıl sonra Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervini çıkarıp, hem işleyecek hem de dağıtacak bir yatırıma dönüşmesinin hikâyesini büyük bir gururla dinledim. 1 milyar 200 milyon dolarlık yatırımla Türkiye'nin en büyük gübre üretimini yaparak gübre ithalatını sonlandırmak da Tosyalı'nın en büyük hedefi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Filyos için 3 yıl önce davetiyle başlayan yatırım, 2023 itibarıyla Türkiye'nin en önemli enerji ve yatırım merkezlerinden biri olacak. Tosyalı, yatırım yaptıkları ülkenin sadece ekonomik değil sosyal ve kültürel anlamda da tam destekçisi olarak bir Türk modeli yaratmış.

Senegal'de en büyük yatırımcılardan biri olan ve orada "Tosyalı Ekonomi Bölgesi" adında dev bir yatırım bölgesi kuran, dünyanın en büyük 50 yatırımcısı arasına giren, 3 kıtada demir-çelik üreten ve satan, TANAP'ın boru çeliğinin yüzde 40'ını karşılayan Tosyalı, şimdi de yerli ve milli tank üretme heyecanıyla motive olmuş durumda.

Onları motive eden de Türkiye'nin gücü ve Başkan Erdoğan'ın vizyonu. BMC'de yüzde yüz yerli mühendislerle prototipi biten ve 2023 yılında yürütmeye hazırlandıkları yerli ve milli tankımız için yemin etmiş Fuat Tosyalı. "2023'te yerli tankımızı yürüteceğiz. Bu hedeften geri dönüş yok" diyen Tosyalı'nın şu cümlesi kararlılığını vurgulamaya yetiyor: "Artık zeybek dönemi bitti, kolbastı oynuyoruz, duramayız bundan sonra!"

Tosyalı'nın SABAH aracılığıyla son sözleri de şöyle: "Cumhurbaşkanımızın güveni ve ferasetiyle ülkemize yerli ve milli tankımızı kazandırmak ve 2023'te yürütmek boynumuzun borcu."