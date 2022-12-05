ŞEBNEM BURSALI

CHP lideri son dönemdeki politikasını "randevulu sisteme" oturttu! Nasıl mı? "Akşam 21'i bekleyin, çok önemli şeyler açıklayacağım!", "Salı günkü grup toplantısında bomba patlayacak!", "Üç gün sonra açıklayacağım belgelerle birileri yurt dışına kaçmak zorunda kalacak!" derken son olarak "Vizyon belgemizi 3 Aralık'ta açıklayacağım" dedi!

Diyor demesine de; açıkla(yama)dığı randevulu her bilgi-belge hem yok hükmünde oluyor hem büyük hayal kırıklıkları yaratıyor. Öyle büyük beklentiler yaratıyor ki; sonunda açıkladığı karşılığı olmayan iddialar, doğru olmayan belge ve bilgiler, sadece bütün kamuoyunda değil, kendi tabanından bile tepki görüyor. Cumartesi günü büyük beklentilerle duyurusunu yaptığı "İkinci Yüzyıla Çağrı Toplantısı" da bunların sonuncusuydu!

Globalleşen dünyada istisnasız bütün ülkelerde "yerli ve milli" kavramının bu denli öne çıktığı şu dönemde; ithal ve Türkiye'yi tanımayan danışmanlardan vazgeçmeyen CHP lideri, kendi parti sözcüsü Faik Öztrak'ın geçmişte söylediği "Bizim bürokratlarımızın neyi eksik de yabancı danışman tuttunuz? Kaç dolara tuttunuz?" sözlerini bile duymadı anlaşılan! Büyük bir beklenti yarattığı "İkinci Yüzyıla Çağrı" ismindeki vizyon belgesinin salondaki oturma düzeninden tutun da program akışına, vizyon belgesini hazırlayan içeriden Ankara'dan, dışarıdan ABD'den danışmanların hiçbirinin İstanbul'a gelmeyip, uluslararası bir sempozyum havasında video ile katıldığı toplantı, tam bir fiyasko oldu. 20 yıllık AK Parti iktidarındaki yeni Türkiye dönüşümünün Sanayi Devrimi'nden Bilgi Devrimi'ne evrildiği şu dönemde, hala daha 4. Sanayi Devrimi'ne geçeceği iddia edilen Türkiye'yi çok küçümsediği ya da en iyimser ifade ile "bilmediği" anlaşılan büyük danışman Rifkin, basmakalıp ezber cümlelerini ardı ardına sıralayıp, içinde ekonomi dışında dış politikakültür- savunma sanayi gibi hiçbir başlığın olmadığı bir sözde vizyon belgesi sundu! AB'ye üyelik adına yeni başlıklar açma hedefini söyledi söylemesine Rifkin ama bunun karşılığında; Yunanistan'ın Rodos'taki askeri tatbikatına itirazımızı geri çekmeyi ya da Mavi Vatan'daki haklarımızdan vazgeçme bedelini de ödememizi istiyor mu?

Özetle; randevulu siyasetinde yine bir hayal kırıklığı yaratan CHP liderine çok basit 3 sorum var:

Yeni ne önerdi?

CHP bu yeni vizyonun neresinde?

Ve herşeyden önemlisi Türkiye, bu siyasetin neresinde?

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BUĞDAY TANESİ...

3 Aralık günü kayda değer güzel şeyler de oldu.

Dünya Engelliler Günü'nde çok anlamlı bir filmin galası vardı AKM'de. AK Parti milletvekili Serkan Bayram'ın senaryosunu yazdığı ve kendi hayat hikayesinin anlatıldığı "Buğday Tanesi" filminin geliri ile İstanbul'da engelsiz yaşam merkezi kurulacak. Henüz daha bebekken buğday tarlasında çıkan yangında vücudunun büyük bölümü yanan ve ellerini kaybeden Bayram, 20 yaşına kadar toplumdan dışlanmanın ve zorlukların üstesinden gelmenin yolunu umut ve gayret ederek aşmış. Bu dönem Meclis'in tek engelle vekili olan Serkan Bayram "Ellerimle tutamadıklarımı, gönlümde ve kalbimde tuttum ve hiçbir zaman da bırakmadım. Bu filmi izleyen tek bir engelli kardeşimin içinde bir umut belirirse, o zaman amacımıza ulaşırız" mesajıyla gönüllerde taht kurdu. Fiziksel engellerin ne günlük yaşama ne de iş yaşamında engel olmadığının güzel örnekleri artık yaşanıyor ama yeni dönemde engelli vali, engelli büyükelçi ve bakanların da olması, farkındalığın ve umutların daha da artmasına yardımcı olacaktır...