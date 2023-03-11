ŞEBNEM BURSALI

Soru hep aynı: "Akşener masadan niye kalktı, ne değişti de yeniden oturdu?" Kendisi de kurmayları da bir şeyler söylüyor ama ne kendi tabanlarını ne de kamuoyunu inandırabiliyorlar. Bu sorunun cevabını bulmak için, HDP destekli 6'lı koalisyona en çok kimlerin sevindiğine bakmak yeterli aslında.

En çok sevinenlerin başında Biden yönetimindeki ABD geliyor. Dolayısıyla YPG/PYD-FETÖ terör örgütlerinin en çok desteklendiği, beslendiği, hatta himaye edildiği ülke olduğu düşünülürse, bu terör örgütlerinin de çok sevindiği belli.

İP Lideri Meral Akşener'in 2 Mart'ta kalktığı masaya yeniden dönmesini sağlayan meşhur 12. maddenin (Ankara ve İstanbul belediye başkanlarının seçilecek cumhurbaşkanının uygun gördüğü zaman ve yetkilerle cumhurbaşkanı yardımcısı olacağının belirtildiği madde), 6'lı Masa'nın toplanacağı 6 Mart'tan bir gün önce firari FETÖ'cü Savaş Genç'in çektiği video mesajla açıklanması bunun en bariz ispatlarından.

Gelelim HDP destekli 6'lı Masa'nın en çok sevinenlerinden ABD'ye... İlk ipucunu Biden daha seçilmeden yaptığı konuşmada vermişti. Biden açık açık, "Erdoğan yönetiminin gitmesi için Türkiye'deki seçimlerde muhalefeti destekleyeceğiz" demiş, devamında da şunu eklemişti: "Pozisyonumuzun; parlamentoda da yer edinmek isteyen Kürt nüfusun entegrasyonunu sağlamak olduğunu açıkça söylemeliyiz!"

PKK terör örgütünün siyasal temsilcisi konumundaki HDP'nin, 6'lı Masa koalisyonuna eklemlenmesinin asıl sebebini şimdi anlayabildiniz mi?

Ve son olarak HDP destekli 6'lı Masa'ya en çok sevinenlerden FETÖ terör örgütüne gelelim... 15 Temmuz darbe kalkışmasının millet destekli püskürtülmesi ve başarısız olmasıyla büyük darbe alan FETÖ, bütün umudunu 2023 seçimlerinde Kılıçdaroğlu'nun kazanmasına ve Erdoğan döneminin bitmesine bağladı. ABD himayesinde bugüne kadar kısıtlı da olsa güvende olan FETÖ'cüler, yeniden Türkiye'ye dönmenin ve devlet içinde yeniden güçlenmenin tek yolunun bundan geçtiğini biliyor.

Sözün özü: Yerli ve milli Cumhur İttifakı bir yanda, ABD-FETÖ-PKK/YPG/PYD/ Kandil destekli 6 artı 1 koalisyonu bir tarafta... Erdoğan yönetimindeki hükümete, Cumhur İttifakı şemsiyesindeki Türkiye'ye kendi politikalarını ve terör faaliyetlerini uygulatamayan bu blok, bir yandan FETÖ ve PKK/YPG/PYD üzerinden iç karışıklık çıkarmanın, diğer yandan da Mavi Vatan, Libya, Doğu Akdeniz'deki mücadelesinden döndürmenin ve kazanımları heba etmenin peşinde.

Hâl bu iken, masadan kalkanların yeniden masaya neden oturduklarını ve "Bizim olduğumuz masada asla olamazlar" dediklerine neden ses çıkaramadıklarını anlamak hiç de zor değil.