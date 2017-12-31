2017’de dijital müzik zirveye çıktı

Müzik sektörünün yüzde 65’ini elinde bulunduran dijital pazar 2017’de zirveye çıktı. Sektörün yıldızı olma iddiasıyla Tarkan’la işbirliği yaptıklarını söyleyen Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Bütün, “2018’de fizy’le sürprizlerimiz devam edecek” dedi

Müzik sektörünün yüzde 65'i artık dijital dünyanın elinde.

Müzik endüstrisinde kuralların yeniden yazıldığı 2017, birçok yeni teknolojiyi de hayatımıza dahil etti. Dijital müzik platformu fizy'nin verilerine göre Tarkan'ın son albümü 2017'de en çok dinlenenler listesinin zirvesine oturdu. "Dijital müzikte devrim yaratan yeniliklerimizi Tarkan ile duyurma şansı elde ettik" diyen Turkcell Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün'le bu pazardaki büyümeyi konuştuk.

2017'yi dijital müzik açısından değerlendirir misiniz?

Türkiye ve dünyada yükselen grafiğiyle dikkat çeken dijital müzik pazarı, 2017'de birçok yenilikçi ürün ve servisin hayata geçişine sahne oldu. Sanatçılar, çıkış şarkılarını ve albümlerini ilk önce ve hatta sadece dijital olarak piyasaya sundu.

Dijital platformlardan online yayımlanan canlı konserler, kişiye özel, 'premium', kaliteli müzik dinleme ve izleme devri başladı. 2017 dijital müzik endüstrisi açısından verimli geçti. Bu yeniliklerin Türkiye'deki öncülüğünü üstlenen fizy, 2017'de Tarkan ile yaptığı sponsorlukla da çok konuşuldu.

Fizy üzerinden dinlenen şarkı sayısı 2016'ya göre 3.7 kat, dijital platformdan video izlenme sayısı ise 6.2 kat arttı.

Bu yıl en çok kimi dinledik?

2017'nin en çok dinlenen erkek sanatçısı Tarkan, kadın sanatçısı ise Sezen Aksu oldu. Tarkan'ın "Yolla" şarkısı ve videosu da yılın en çok dinlenen ve izleneni olarak zirvede yer aldı. En fazla müzik dinlenme oranı aralıkta yaşandı. Dinleyiciler hafta sonu cumartesi, hafta içi ise cuma günleri müzik dinlemeyi tercih etti. Fizy'de dinlenen 2 milyarıncı şarkı ise Pinhani'nin Geri Dönemem'i oldu. Radyo dinleyicileri de tercihini Fizy Slow Radyo'dan yana kullandı.

2017 fizy açısından nasıl geçti?

Bu yıl yepyeni ürün ve servislerle kullanıcıların karşısına çıktı. Dijital müziğin yepyeni bir boyutla buluştuğu bir yıl yaşadık. Çantamızda pek çok yeni teknoloji vardı. Müziği bu teknolojilerle buluşturduk. Sektörün yıldızı olma iddiamızla, Türkiye'nin Megastar'ı ile işbirliği yaptık.

Kullanıcılarımız müzik endüstrisindeki en son teknolojileri, Tarkan'ın yeni albümüyle deneyimledi.

"10" albümü, Yolla ve Beni Çok Sev'in klipleri ilk kez fizy'de yayımlanan Tarkan, 2018'e çok özel bir şarkıyla giriyor.

Tarkan, yılın en çok dinlenen şarkısı Yolla'nın yeni versiyonunu fizy için söyledi. Merakla beklenen şarkı, yine fizy'de hayranlarıyla buluştu.

Yeni şarkı şimdiden yılbaşı partilerinin vazgeçilmezi olmaya aday.



Kaliteli seste evrim yaşandı



Müzik dinleme alışkanlıklarımızda neler değişti? Önceleri dijital ortamda dinlenen müzik illegal koşullarda kullanıcıyla buluşuyordu. Bu da hem kaliteli müzik dinlemeyi engelliyor hem de müzik endüstrisine zarar veriyordu. 2017'yle birlikte dijital müzik legal ve kaliteli ses evrimini yaşadı. Günümüz koşullarının getirdiği dijitalleşmeye müzik kayıtsız kalamazdı. Sadece şarkı seçeneği değil, radyo yayınlarımız da hayata geçti. Dinleyiciler, premium müzikle tanıştı. Yüksek ses kalitesi, kişiselleştirilmiş, sınırsız müziğe çevrimdışı ve indirmeden dinleme imkânına kavuştu. En önemlisi de, müzik yalnızca dinlenebilir değil, izlenebilir bir hale büründü.



En çok 3 Aralık'ta müzik dinledik



2017'de fizy'den

En çok dinlenen şarkı: Yolla-Tarkan

En çok dinlenen yerli şarkı: Yolla-Tarkan

En çok dinlenen yabancı şarkı: Shape of You-Ed Sheeran

En çok dinlenen yabancı sanatçı: Ed Sheeran

En çok dinlenen erkek sanatçı: Tarkan

En çok dinlenen kadın sanatçı: Sezen Aksu

En çok izlenen video: Yolla-Tarkan

En çok izlenen yabancı video: Gimme Gimme-Inna

En çok şarkı dinlenen gün: 3 Aralık (Tarkan Beni Çok Sev klibi

ilk kez ve sadece fizy'de yayınlandı)

En çok şarkı dinlenen ay: Aralık 2017

En çok müzik dinlenen gün: Cumartesi

En çok müzik dinlenen iş günü: Cuma

En çok dinlenen radyo: Fizy Slow Radyo

En çok izlenen konser: 4 Temmuz Harbiye Tarkan fizy konseri

2 milyarıncı şarkı: Pinhani-Geri Dönemem

En çok müzik dinleyen kaç saat dinledi: 25 bin 400 saat

fizy liste sayısı: 2300 adet