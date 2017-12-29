Türk girişimler dünya sahnesinde

Silikon Vadisi ile dünya sahnesine çıkmaya çalışan Türk girişimcilerin sayısı sürekli artıyor. Yerel hızlandırma programları kadar küresel girişim sermayesi fonları da yatırım yapıyor. Son olarak Marketyo Keiretsu, Forum Türkiye’den 1.4 milyon TL’lik yatırım aldı

Türkiye'de 2017'de girişim ekosistemi tohum aşamasındaki yatırımlar, kitlesel fonlama ve girişim sermayesi yatırımları ile hız kazanıyor. Perakendeden oyuna, eğitimden yapay zeka teknolojilerine girişimler dünya sahnesine çıkmak için destek alırken, yılın son çeyreği ciddi bir hareketlilik başladı. Türkiye'den girişimler dünya sahnesine çıkmak için harekete geçerken, Peak Games gibi başarılı oyun girişimleri küresel rekabette güçlenmek için sahip olduğu entelektüel mülkiyetleri 100 milyon dolara dev oyun şirketlerine satarak iddiasını büyütmeye çalışıyor.



PERAKENDEYE YAPAY ZEKÂ

Yerel hızlandırma programları kadar küresel girişim sermayesi yatırımları da dikkat çekti. Son olarak Keiretsu Forum Türkiye, 25'inci yatırımını perakende sektörüne yönelik geliştirilen teknoloji girişimi Marketyo'ya yaptı.

Her ölçekteki gıda perakendecisinin online olmasını sağlayan ve bunu da veri madenciliği, kişiselleştirme ve yapay zekâ ile birleştirmeyi hedefleyen Marketyo, Keiretsu Forum Türkiye'den 1.4 milyon TL'lik yatırım aldı. Marketyo, Keiretsu Forum Türkiye'den aldığı yatırımı Türkiye ve Avrupa'da yayılma, Amerika'da ise pazara giriş için kullanmaya ve bunların yanı sıra veri madenciliği, yapay zeka ve IOT teknolojilerini de geliştirmeye ayıracak. Marketyo projesi, Özer Fırat, Önder Fırat ve Gökçer Gökdal'ın önderliğinde hayata geçiriliyor.

Marketyo'nun yurtdışı pazarlardaki şansını artıracak desteği küresel girişim sermayesi ağından rahatlıkla elde etmesi bekleniyor. 2012 yılından beri Türkiye'de melek yatırımlarına devam eden Keiretsu Forum Türkiye, Marketyo yatırımı ile birlikte 25 girişime, 37.4 milyon TL'lik yatırım yapmış oldu.



1 MİLYON $'LIK YATIRIM DAHA

Perakende sektörüne akıllı çözümler sunan girişimlerden biri de Pisano, küresel rekabete aldığı son yatırımla iddialı şekilde hazırlanıyor. Sunduğu geri bildirim yönetimi araçlarıyla birçok markanın müşteri deneyimi ihtiyaçlarına çözüm üreten Pisano; İngiltere ve Dubai'den sonra, Avrupa'da Fransa, Almanya ve Hollanda olmak üzere global pazardaki operasyonlarını genişletti ve son çeyreğe Wesley Clover ve Vestel Ventures'ten aldıkları 1 milyon dolar değerindeki ikinci tur yatırım ile girdi. Konu ile ilgili olarak açıklama yapan Pisano Kurucu Ortağı Özkan Demir, "Biz Pisano olarak, markaların, mağaza, sosyal medya, web sitesi, call center gibi müşteri ile temas ettikleri her noktadan gelen geri bildirimleri anlamlandırmaları ve böylelikle mükemmel bir müşteri deneyimi yaratmaları için teknolojiler geliştiriyoruz. Bizim hedefimiz önümüzdeki yıl içerisinde müşteri deneyimi alanında dünyanın en iyi teknoloji şirketi olmak. Yeni açtığımız global ofislerimizle de bu başarıyı ve büyümeyi sürekli kılmak istiyoruz" dedi.