Güven arayışı kişisel verilere şeffaflık getirdi

Avrupa Birliği ve Türkiye’de kişisel verilerle ilgili çıkan yönetmelikler tüm kurumları güven artırıcı önlem almaya zorluyor. Kaspersky de ilk Şeffaflık Merkezi’ni İsviçre’de açtı

İNTERNETIN getirdiği kaotik yapı, siber saldırılar ve kişisel veriler konusunda son regülasyonlar, güven artırıcı önlemleri zorunlu kılıyor.

Güven kazanma süreci, uluslararası yasaların sorunsuz işlediği yerlerde veri merkezi ve Şeffaflık Merkezi gibi yapıların kurulmasına sebep oluyor.

İsviçre gibi altyapı ve insan kaynağı pahalı ülkeler bile veri merkezi yatırımlarını çekmek için küresel hukuk normlarına uyumlu bağımsız ülke algısını kullanıyor. Yani bir bakıma "şeffaf ve bağımsız hukuk" algısını ihracat kalemi olarak kullanmış oluyor.



ŞEFFAFLIK STANDART

Avrupa'da veri işlenmeye başlanması ve ilk Şeffaflık Merkezi'nin açılışı hakkında konuşan Kaspersky Lab kurucusu ve CEO'su Eugene Kaspersky, pahalı altyapıya ve insan kaynağına rağmen güvenilirlik algısını artıracak yatırımlara devam edecekleri vurgusunu yaptı.

Rusya'da iyi bir yazılım geliştirici kaynağı olduğunu ve maliyetinin İsviçre'ye göre daha düşük olduğunu vurgulayan Kaspersky, etkinlik sırasında gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Kaspersky, Rus devletinin kendilerine baskı yapıp yapmadığıyla ilgili soruyu, "Rus devletinin bizden bir talebi ya da baskısı olmadı. Negatif bir söylemini de işitmedik. Zaten Rus devleti de bizim müşterimiz" şeklinde yanıtladı.



AMAÇ GÜVENİLİR HİZMET

Batının doğuya, doğunun batıya güveninin kalmadığı bir dönemde güvenilir bir hizmet vermeye çaba harcadıklarını kaydeden Kaspersky, "Bu yüzden dünyanın en şeffaf güvenlik şirketiyiz. Altyapımızın temel parçalarını İsviçre'ye getirerek bunları dünyanın en güvenli yerlerinden birine taşımış olduk. Global Şeffaflık Girişimi ile verdiğimiz sözlerin meyvelerini almaya başladık.

Ürünlerimizin dayanıklılığını ve görünürlüğünü iyileştirdik. İsvçire'deki yeni Şeffaflık Merkezi ile güvenilir iş ortakları ve devletler ürünlerimizin dış incelemelerini görebilecek ve kendi kararlarını verebilecek. Bunun gibi adımların hem şirketimiz hem de tüm güvenlik sektörü için sadece bir başlangıç olduğuna inanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.



VERİLER ZÜRİH'TE İŞLENECEK

AVRUPA'DAKI Kaspersky Lab kullanıcılarının paylaştığı zararlı ve şüpheli dosyalar bugünden itibaren Zürih'teki veri merkezlerinde işlenmeye başlayacak. Böylece şirket, Global Şeffaflık Girişimi bünyesinde 2017'nin sonunda verdiği konum değiştirme sözünün ilk bölümünü gerçekleştirmiş oluyor. Yapılan bu çalışma Kaspersky Lab'ın, ürünlerinin sağlam ve güvenilir olması konusunda ne kadar kararlı olduğunu gösteriyor. Taşınmayla birlikte şirket ilk Şeffaflık Merkezini de Zürih'te açtı. Kullanıcıların Kaspersky Lab ile paylaşmayı tercih ettikleri veriler, şüpheli ya da önceden bilinmeyen zararlı dosyalar ve şirketin ürünlerinin otomatik zararlı yazılım analizi için Kaspersky Security Network'e (KSN) gönderdiği ilgili üst verileri içeriyor. Dosyalar, Kaspersky Lab teknolojileri tarafından işlenen verilerin en önemli kısmını oluşturuyor. Veri işleme konumunun diğer bölgeler için de değiştirilmesi ve ikinci aşamada ise yazılım üretiminin Zürih'e taşınması takip edecek.