Küresel girişimlerin başarısının sırrı

Başarılı girişimlerin ortak yanlarını ortaya koyan Startups. Watch analisti Serkan Ünsal, girişimlerin büyüme arzusu ve hedef pazarların yurtdışında olmasından dolayı girişimlerin küresel iş yapma kararı aldığını söyledi

Türkiye'den çıkan başarılı küresel girişimlerin sayısı aslında çok değil. Başarılı uluslararası girişimlerin büyüme arzusu, Türkiye'de büyümenin yavaşlaması ve yurtdışında daha hazır bir pazar olmasının ortak yönleri olduğuna dikkat çeken TTGV desteğiyle Startups.watch analisti ve kurucusu Serkan Ünsal tarafından hazırlanan raporda uluslararası iş yapan girişimlerin analizi yapılıyor. Serkan Ünsal, incelediği girişimlerin başarı sırrını anlattı. Girişim ekosisteminin rakamlarını Startups.watch raporlarıyla açıklayan Ünsal, bu kez de küresel girişimlerin yeni pazara giriş kararlarını, attıkları ilk adımların hikâyelerini ve nerede zorlandıklarını anlatan çalışmaya imza attı.



YURTDIŞI ÖZGÜVEN KATIYOR

2018'de girişimlerin perakende, oyun ve yazılım tarafında başarılı küresel çıkış yapmaları dikkat çekti. Bu girişimlerin ortak yönleri yeni nesil girişimlere de ilham vermesi oldu. Türkiye'den yazılım alanında başarılı olan ender girişimlerden biri olan Opsginie, hedef pazarın yurtdışında olması küresel hedef belirlemeye zorluyor. Girişimin kurucusu Berkay Mollamustafaoğlu, büyük devlere rakip olmak yerine daha dikkat çekmeyen ama ihtiyacın artacağı görülen alanda olmanın önemine vurgu yapıyor. Yine Gramgames ve Peak Games de başarılı 5 haneli varlık satışı ve çıkış başarısıyla dikkat çekti. Başarılı girişimlerde kurucuların küresel bir girişime sahip olma tutkusu ön plana çıktığına dikkat çeken Ünsal, "Özellikle yurtdışında eğitim almış veya çalışmış girişimcilerin yurtdışına açılma konusunda özgüvenlerinin daha yüksek olduğu gözlemleniyor. Büyüme isteği, Türkiye'de büyümenin yavaşlaması, yurtdışından talep gelmesi de diğer küreselleşme sebepleri olarak karşımıza çıkıyor. Girişimciler genel olarak pazarı test etme, rekabet, pazar ve ürün hakimiyeti konusunda oldukça iyi durumdayken, en çok çektikleri sıkıntılar kültür farklılıkları, özellikle deniz aşırı ülkelere açılanlar için saat farkından kaynaklanan koordinasyon zorlukları olarak ön plana çıkıyor" dedi.



GİRİŞİMCİ BİLDİĞİ YERDE BAŞLIYOR

KÜLTÜREL farklılıkları girişimciler, kültürünü bildikleri ülkelere açılarak veya daha önce o ülkede iş tecrübesi kazanarak başarılı olduğunun altını çiziyor. Ünsal, "Girişimler iş yaptıkları ülkenin kültürünü bilen birilerini işe alarak ülkeyi tanıma aşamasında sorunu çözmeye gayret ediyor. Kurumsal satış odaklı girişimciler ise çoğu işlerini dijital ortamda halledebildikleri halde girilen pazarda kalmayı ve müşteriyle ve satış ekibiyle yakın kalmayı tercih ediyor. Girişimciler koordinasyon problemlerini ise genel olarak günlük video konferanslar ile çözmeye çalışıyor" şeklinde konuştu.



YURTDIŞINDA EĞITIM ALMIŞLAR

SERKAN Ünsal, firmaların dijital pazarlama ekibinin sadakati ve dijital büyümeyi yönetebilmesini sağlayan yapay zekâ ve makine öğrenmesi destekli bütünleşik bir pazarlama teknolojisi platformu sunan Insider'ın kurucularının eğitim hayatını yurtdışında almış olmasına şöyle dikkat çekiyor: "Örneğin bir eticaret firması Insider kullanarak müşterilerinin tekrar gelip alışveriş yapmasını oyunsallaştırabiliyor, sepet ortalamasını artırıcı özellikler ekleyebiliyor veya müşterilerine kişiselleştirilmiş önerilerde bulunup tekrar alışveriş yapmasını motive edebiliyor. Kuruculardan Sinan Toktay hariç neredeyse tamamı yurt dışında eğitim almış, İngiltere, Çin, Moskova'da çalışmış olan ekip aynı zamanda beraber işler de yapmış ve bir önceki girişimde çıkış da yapmış."



TALEP GIRIŞIMLERI YÖNLENDIRIYOR

BAŞARILI girişimlerden örnekler sunan Ünsal, "Monument girişimi Kickstarter kitlesel fonlama platformu üzerinden yaptığı ön siparişlerde, taleplerin neredeyse tamamının Türkiye dışından geldiğini görmüş ve bu nedenle global bir girişim olma kararı vermiş. V-Count ise web sitesine yurtdışından gelen talepler artmaya başlayınca yurtdışı pazarlara uygun adımlar atmış. Talebi gördüğü için yurt dışına açılan diğer girişimler ise Sinemia ve Skysens. Foriba, Türkiye'de global müşterilerle çalışırken bu müşterilerin diğer ülke ofislerinde de aynı ürünü kullanma talebi gelince inançları artmış. Logiwa ise Türkiye'de büyük müşterilerinin global rakiplerini de denedikten sonra Logiwa'yı seçmesi üzerine aşağıdaki cümleyi kurmuşlar: "Küresel rakiplerimizi burada yendiysek, yurtdışında da yenebiliriz!"