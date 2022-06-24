Rekabete dayanamadı sahneden çekildi

Türkiye’deki rekabet şartları nedeniyle kârlılık baskısına giren eBay’in, Gittigidiyor operasyonuna son vermesine neden oldu. 20 yıllık markanın sahneden çekilmesinden sonra rekabetin daha çetin hale gelmesi bekleniyor

Türkiye'de e-ticaret pazarındaki büyüme pandemi sonrasında çok kanallı alışverişle devam ederken, oyuna ayak uyduramayan küresel oyuncular da pazara veda ediyor. Türkiye'nin en eski pazaryeri e-ticaret girişimleri arasında yer alan Gittigidiyor'un, eBay tarafından kapatılacağı açıklandı. eBay, 20 yıldan daha uzun bir hikâyeye sahip Gittigidiyor'un, 2011'de yüzde 93'ünü, 2016 yılında da tüm hisselerini satın almıştı. Böylesi köklü bir markanın oyundan ayrılacağı açıklanınca kararın arkasındaki sebepler tartışılmaya başlandı.



REKABET ETKİSİ ARTTI

Kapanma sebebini eBay yetkilileri pazardaki rekabet dinamiklerine bağlarken, eticaret pazarında pandemiden sonra küresel ve yerel daralmanın kârlılık baskısını artırdığı öne sürülüyor. Sonuçta eBay kârlılık baskısını üzerinde uzun yıllardır hissediyor. eBay'in Türkiye'deki ticari operasyonlarını sonlandırmadan önce küresel durumu da pek parlak değildi. Kendisiyle aynı dönemlerde büyüyen ve Türkiye'de de rakibi olan Amazon veya Alibaba'nın büyüme rakamları ve inovatif yaklaşımlarına eBay aynı oranda yanıt veremedi. Küresel cazibesini de kaybetti. Bu durumdan en çok Türkiye gibi pazarlar etkinlendi. GittiGidiyor işinin kapatılmasının eBay'in 2'nci çeyrek veya tüm yıl sonuçları üzerinde önemli bir etkisi olmasının beklemediği açıklandı. GittiGidiyor'un, eBay'in 2022 yılının ilk çeyreği sonunda 4 milyon aktif alıcı katkısında bulunduğu ifade ediliyor.







KURUCUDAN BURUK VEDA

Gittigidiyor kurucuları arasında yer alan, şu anda Getir'in kurucu ortaklarından biri olan Serkan Borançalı, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda kendisi için buruk bir veda olduğunun altını çizdi. Borançalı mesajında şunları söyledi: "Adını koymam bir yana, ekosistemin sağlığı açısından yaşaması çok önemliydi. Canım Gittigidiyor'um, Türkiye'nin eticaretine sonsuz katkıların var, hep anılarımda kalacaksın." Borançılı'nın vedasının arkasında ilk güvenli eticaret adımlarının atıldığı yoğun bir emeğin altını çizdi. Türkiye şartlarında ortaya çıkan ve dünyada farklı kullanım alanı bulan uygulamalar önemli bir tecrübe oldu.



DAHA ÖNCE DE MARKAFONİ VEDA ETMİŞTİ

TÜRKİYE eticaret sektörü Gittigidiyor dışında benzer sonuçlarla karşılaştı. 2011 yılında yüzde 71.2'lik çoğunluk hissesi, 2014 yılında tamamı yaklaşık 270 milyon dolara Güney Afrikalı Naspers gruba satılan Markafoni, 2017 yılının 30 Haziran tarihinde faliyetlerine son verdiği açıklanmıştı. Böylece tam 5 yıl sonra Gittigidiyor.com da eticaret ekosistemine veda etmiş oldu. Markafoni'nin 15 milyon dolar gibi yok fiyata satıldığını da unutmamak gerek.

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MARKAYI BAŞKA BİR YATIRIMCI ALABİLİR

GİRİŞİM ekosistemi yatırım rakamlarını ve araştırmaları konusunda uzman Startups. Watch kurucusu Serkan Ünsal, gelişmeleri şöyle değerlendirdi: "Gittigidiyor'un kapanmasının arkasında birçok sebep vardır fakat yatırım ve finansman gözüyle bakarsak, rakiplerinden biri son 2 yılda 2 milyar dolara yakın yatırım aldı, bir diğer rakibini de bir decacorn satın aldı. Gittigidiyor'un uzun yıllar kâr etmediğini düşünürsek her sene finansmana ihtiyaç duyuyordu ve bunu da alabileceği tek yer eBay'di. eBay'in önünde birkaç seçenek olduğunu düşünüyorum. Birincisi birkaç yıl daha finanse edip kârlı hale getirmeye çalışabilirdi fakat döviz kurunu düşünürsek yatıracağı paranın karşılığını uzun yıllar daha alamazdı. Bir diğer seçenek şirketi komple satabilirdi. Şirketin halen 25 milyonun üzerinde ziyaretçisi olduğunu düşünürsek bu seçenek iyi bir seçenek olabilirdi. Son seçenek ise daha da fazla finanse etmeyi bırakıp şirketi kapatmaktı. Son seçeneğin sektöre etkilerinin çok negatif olmayacağını düşünüyorum. Öncelikle kendini iyi yetiştirmiş birçok kişi başka şirketlere girecektir veya kendi girişimini kuracaktır. Bu tip girişimciler donanımlı oldukları için birçoğunun başarılı olacağını düşünüyorum. O yüzden pozitif olup bunu fırsat olarak görmeliler. Son olarak markanın çok güçlü olduğunu düşünürsek sadece markayı da ilerleyen haftalarda birilerinin alabileceğini düşünüyorum."







MASSİVE BİO'NUN YENİ YATIRIM HEDEFİ 30 MİLYON DOLAR

Onkoloji hastaları için en uygun tedavi yöntemini ve en yakın klinik araştırma merkezini eşleştiren Massive Bio, yeni yatırım turuna hazırlanıyor

BIYOTEKNOLOJİ endüstrisinde onkoloji odaklı yapay zekâ programına sahip tek şirket olan Massive Bio, dünyanın neresinde ve hangi ekonomik koşullarla yaşıyor olursa olsun, kanser hastalarını klinik çalışmalarla buluşturan ve bunu da teknoloji, büyük veri ve servisi bir araya getirip saatler içinde gerçekleştiren tek şirket...



HEDEF BÜYÜYOR

Kanser hastaları kendi bilgilerini sisteme girdiğinde Massive Bio'nun yapay zekâ algoritmaları, hastanın verileri ile en uygun tedavi yöntemini ve en yakın klinik araştırma merkezini eşleştiriyor. Seri A turunu 9 milyon dolarla kapatan ve merkezi New York'ta bulunan Massive Bio, büyümesini sürdürmek üzere yeni yatırım turuna çıkıyor. Mayıs ayı sonunda Revo Capital ve PaigeAI Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Turnacıoğlu'nun ortak liderliği ve Alman Kalkınma Finansman Kurumu DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH'nin ek katılımıyla gerçekleştirilen Seri A yatırım turunda 9 milyon dolar yatırım alan Massive Bio, şimdiye kadar katıldığı yatırım turlarından 15.8 milyon dolar toplamıştı. Şirketin Seri B turundaki yeni hedefi ise 25-30 milyon dolar. Massive Bio Kurucu Ortağı ve CEO'su Dr. Selin Kurnaz, Seri A'dan gelen yatırımın, ağırlıklı olarak şirketin küresel operasyonlarını genişletmek, pazarlama faaliyetlerini yoğunlaştırmak ve büyük veri destekli yeni ürünler geliştirmek için kullanıldığını, Seri B turundan gelecek yatırımların ise organik ve inorganik büyüme seçenekleri ile mevcut pazarların ve ana faaliyet alanlarının optimizasyonuna odaklanarak daha fazla hastaya ulaşmak üzere kullanılacağını belirtti.



100 BİN HASTA HEDEFİ

Massive Bio, özellikle ABD, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, Romanya, Polonya, İsrail, Yunanistan, Brezilya ve Türkiye'de ofisler, müşteriler veya ortaklıklar aracılığıyla 12 ülkede faaliyet gösteriyor ve kısa sürede faaliyet alanını 19 ülkeye çıkarmak istiyor. Binden fazla küresel klinik araştırma merkezi ve 26 ilaç şirketi ile iş ortaklığı bulunan Massive Bio'nun 74 çalışanı bulunuyor. Klinik araştırma eşleştirmelerinde 60 binden fazla hastaya ulaşan Massive Bio, 2021'de duyurduğu "100K Cancer Clinical Trial Singularity Program" ile 19 ülkeye yayılarak 100 bin kanser hastasına ulaşmayı hedefliyor.

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AKM VE BEYOĞLU KÜLTÜR YOLU'NDA WİFİ DENEYİMİ

Türk Telekom, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) ve Beyoğlu Kültür Yolu'nda sanatseverlerin yenilikçi teknolojileri deneyimleye bilmeleri için ücretsiz WiFi hizmeti sunuyor

TÜRK Telekom, AKM'de ve Beyoğlu Kültür Yolu kapsamındaki kültür sanat mekânlarında, ziyaretçilere kaliteli ve güvenli internet deneyimi yaşatmak için ücretsiz WiFi hizmeti sağlıyor. Atatürk Kültür Merkezi'nin ana destekçisi olan Türk Telekom, teknolojinin imkânlarını sanatseverlerle buluşturuyor. AKM'yi ve Beyoğlu Kültür Yolu kapsamındaki kültür-sanat mekânlarını ziyaret eden tüm sanatseverler, Türk Telekom'un WiFi hizmetinden operatör bağımsız olarak sınırsız yararlanabilecekler.



ALTYAPIYI SAĞLADI

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Türkiye'nin millî kültürünün oluşumunda önemli katkı ve izleri bulunan Atatürk Kültür Merkezi'nin ana destekçisi olarak, opera salonuna ismimizi vermenin yanı sıra, bu değerli yapının tüm iletişim ve teknoloji altyapısını sağlıyoruz" diye konuştu. Önal, sözlerini şöyle sürdürdü: "Teknoloji ile sanatı buluşturan bu çok özel mekânda eğlence, dinlence ve Türk Telekom'a ait deneyim alanlarımızda özel etkinliklerle ziyaretçilere keyifli anlar ve ayrıcalıklı deneyimler yaşatmayı amaçlıyoruz. Sunduğumuz ücretsiz WiFi hizmetiyle tüm misafirlerin internetten faydalanmalarını hedefliyoruz. Sanatseverlerin, AKM'deki ve Beyoğlu Kültür Yolu'ndaki yenilikçi teknolojileri deneyimlemeleri için uçtan uca telekomünikasyon hizmetlerimizle sanatı teknoloji ile harmanlamayı sürdüreceğiz." Türk Telekom'un ücretsiz WiFi hizmeti; AKM'nin yanı sıra Beyoğlu Kültür Yolu'ndaki geniş bir alanı içine alacak. Bu kapsamda, Mehmet Akif Ersoy Evi, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, Narmanlı Han, Galata Kulesi ile Galata Mevlevihanesi'ndeki tüm ziyaretçiler ücretsiz WiFi hizmetinden yararlanabilecekler.