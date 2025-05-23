Türkiye’den 5G hamlesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Huawei ile ZTE yöneticileri ile bir araya geldi. Görüşmelerde teknoloji konularındaki işbirlikleri ele alındı. Bakan Uraloğlu, “5G’yi devreye aldığımızda otonom sürüş olmak üzere ileri teknolojilerin günlük yaşamımıza entegrasyonunu hızlandıracağız” dedi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çin'de Huawei ve ZTE yöneticileriyle bir araya geldi. Görüşmelerde dijital altyapı, teknoloji ve 5G konularındaki işbirliği potansiyeli değerlendirildi. Bakan Uraloğlu, "Türkiye'yi ileri teknolojinin üretildiği ve ihraç edildiği bir merkez olarak konumlandırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi. Bakan Uraloğlu, şu ifadelerle devam etti: "Hem Huawei hem ZTE ile dijital altyapı, teknoloji ve 5G konularında işbirliği potansiyelimizi değerlendirdik." Bakan Uraloğlu, Huawei Başkan Yardımcısı Bill Tang, Türkiye Genel Müdürü Kaya Shi ve beraberindeki heyet ile gerçekleştirdiği görüşmede, 5G teknolojileri ile akıllı ulaşım sistemlerinin entegrasyonunu ele aldı. Ziyaret kapsamında yapay zekâ destekli otonom sürüş teknolojilerini inceleyen Bakan Uraloğlu, "5G'yi devreye aldığımızda başta otonom sürüş olmak üzere ileri teknolojilerin günlük yaşamımıza entegrasyonunu hızlandıracağız" açıklamasında bulundu.

Bakan Uraloğlu'nun ZTE Yönetim Kurulu Başkanı Fang Rong ile gerçekleştirdiği görüşme kapsamında Türkiye'nin 5G altyapı çalışmaları, yerli üretim kapasitesinin geliştirilmesi ve teknoloji işbirliklerinin artırılması konuları ele alındı. Uraloğlu, "Türkiye'yi ileri teknolojinin üretildiği ve ihraç edildiği bir merkez olarak konumlandırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

10 KAT DAHA HIZLI OLACAK

Türkiye, 5G teknolojisinin yerli ve milli imkânlarla geliştirilmesine yönelik adımlar devam ediyor. Plan kapsamında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) 2024- 2028 Stratejik Planı'na göre, 5G mobil haberleşme teknolojisi için yerli tasarımcılar, mühendisler ve işçiler tarafından üretilen ekipmanların kullanımı teşvik edilecek. 4.5G hızından yaklaşık 10 kat daha hızlı olan 5G ile 6G'ye yönelik çalışmaların yürütülmesi ve standartların belirlenmesine ilişkin hedefin öne çıktığı planda Türkiye'nin 5G vizyonu, 5G mobil haberleşme teknolojisi kapsamındaki ekipman ve teçhizatın yerli tasarımcılar, mühendisler ve işçileri tarafından üretilmesi için yerli imalatın teşviki, teknoloji bağımsızlığının artırılması ve yerel ekonomiye katkı sağlanması amaçlar arasında bulunuyor.

6G'YE YÖNELİK ÇALIŞMALAR TAKİP EDİLİYOR

Yeni nesil 5G haberleşme teknolojisinin ülkede kullanımı için gerekli çalışmaların yapılması konusunda hazırlıklar hızlandırıldı. Yerli ve milli haberleşme ürünü tanımına ilişkin düzenleme yapılması, Ar-Ge projelerinin niteliğinin yükseltilmesi ve yerli ekosisteme daha fazla katkı sağlanması amacıyla bazı iyileştirme amaçlı proje kriterleri getirilecek. Bu bağlamda, 5G ve ötesi şebeke ekipmanlarının tasarımından üretimine kadar tüm aşamaların milli katkıyla gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu amaçla BTK, kamu ve özel sektör temsilcileriyle çalışmalar yürütüyor. Öte yandan, BTK tarafından 6G'ye yönelik ulusal ve uluslararası çalışmalar takip edilirken başta alçak yörünge uyduları olmak üzere uydu üzerinden sağlanan geniş bant hizmetlerinin yapılacak düzenlemeler çerçevesinde tüm yurtta sunulmasına yönelik faaliyetler yürütülecek, yerlileştirmeye yönelik çalışmalar başlatılacak.