ALİ GÜLTİKEN

F.Bahçe sezon başında kurulan kadrosuyla güzel şeyler hayal ettiriyor. İşin saha kısmına geçtiğimizde kurulan hayalin ve beklentilerin %100'ünün karşılandığını söylemek şimdilik çok mümkün değil. Fakat şunu şimdiden söyleyebiliriz; F.Bahçe'nin bu kadrosu oynayanı, sonradan gireni ve girmeyeni ile bu lig için güçlü bir kadro. Kalitesi de var.

Maçın ilk 20 dakikalık bölümünü çıkartırsak bu maçı kazanabilecek kadar gol bulan, attığından da fazla pozisyona giren bir Fenerbahçe izledik. Bir deplasman maçı için özellikle Göztepe gibi zorlu bir rakibe karşı bunlar çok iyi görüntüler. F.Bahçe, taraftarını heyecanlandırırken başroldeki oyuncular da beklentilere sahada cevap veriyor.

Sosa, dün yine Gustavo ile beraber takımın oyun aklı olarak çok güzel işlere imza attı. Ozan Tufan'ın müthiş bir performansı var. 'Bu formayı kimseye vermem' izlenimini performansıyla haykırıyor. Nazım Sangare'yi de çok beğendim. Fenerbahçe formasıyla ilk kez 11 oynamasına rağmen savunmadaki başarılı duruşunun yanında öne doğru çıktığında çok olumlu işler yaptı. F.Bahçe sağ bek bölgesinde ciddi bir iç rekabet yaşayacak.

F.Bahçe, Göztepe karşısında bu sezon ilk kez ideale yakın bir kadroyla oynadı ve son dakikalarda rakibinden ciddi baskı yese de genel olarak beklentilere olumlu karşılık verdi. Tabii hâlâ takımın gelişim süreci devam ediyor. Bunu F.Bahçe üst üste maç kazanarak çabuklaştıracak gibi görünüyor. Özellikle forvette Samatta ile birlikte oynayacak hücum oyuncuları da (Pelkas, Valencia, Thiam, Sinan gibi) sürekliliği yakalayabilirlerse F.Bahçe her maçta hem arzu ettiği pozisyonları hem de golleri bulacağının mesajını İzmir'deki oyunuyla verdi. Sezon başında kurulan hayallerin bu maç itibariyle gerçeğe dönüştüğünü de görmüş olduk.