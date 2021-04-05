ALİ GÜLTİKEN

Sezon başından beri 'Aboubakar bu takımın yüzde 50'si' sözünü boşuna söylemedik. Bir de üzerine Ghezzal'ın eksikliği eklenince Beşiktaş maça 11 kişi çıkmış gibi görünse de güç anlamında büyük bir eksiklikle başladı. Aboubakar'ın yokluğunda Cenk oynasa bu eksikliğin telafisi bir nebze olabilirdi.

Beşiktaş bu eksikleri bütün kılcal damarlarında hissetti. Bu eksikler doğal olarak onların yerine bazı oyuncuları farklı pozisyonlarda oynamaya mecbur bıraktı. Rosier'in sağ önde, Larin'in santrforda oynaması performans olarak Beşiktaş'ı çok zayıf bıraktı. Bu iki oyuncunun da bu sezon başarılı olmalarının en büyük sebebi; yüzü dönük oynamaları idi. Larin ile Rosier arkası dönük, rakibin kucağında oynayınca bütün etkinliklerini kaybettiler ve Beşiktaş hem çabuk oynamakta hem de pozisyon bulmakta çok zorlandı. İlk yarıda pozisyon bulmayı bir kenara bırakalım, kalesinde de fazla pozisyon gördü

İkinci devre değişikliklerle bunları telafi etse de istediği pozisyonları bulmanın çok gerisinde kaldı. Beşiktaş ikinci yarı Kasımpaşa'yı teslim aldı diyebiliriz. Oyunu belli bir bölgeye kadar kontrolünde tuttu ama bugüne kadar ortaya koyduğu üretkenliğin olmaması rakibin hep oyun içinde kalmasını sağladı.

İkinci yarı Kasımpaşa ne oynadı dersek "Hiçbir şey" diyebiliriz. Verilen bir penaltı pozisyonu dışında Beşiktaş kalesine çok fazla gelemediler. Gelmeyi çok istediler mi ondan da emin değilim... Bu kadar pas hatası ile oynayan, bu kadar çok Beşiktaş'a oyun olarak teslim olan, savunmadaki kalabalık diziliş ve mücadele dışında bir şey yapmayan bir takıma karşı bu kadar pozisyonsuz kalmak, Beşiktaş adına alınması gereken bir dersti...

Daha çabuk, daha tempolu ve daha agresif Beşiktaş oyununa çok alıştık. Ama dün akşam yüksek tempo ve oyun sürati olmayınca bu durum Kasımpaşa'nın işine yaradı...