ALİ GÜLTİKEN

Beşiktaş, Rizespor maçına kalecisiz çıksa da sonuç fark etmezdi. Oynayan da pozisyon bulan da golü atan da Beşiktaş'tı... Karşılaşmanın ilk yarısındaki istatistiklerle yine bir rekora imza attı. Atılan şutların, bulunan pozisyonların haddi hesabı yok. Bütün bunlar inanmışlığı ifade ediyor. Beşiktaş'ta kim oynarsa oynasın takım halinde artık bu işi bitirme iradesini çok net görüyoruz. Resmi anlamda henüz şampiyonluk ilan edilmese de oynanan futbol, ortaya konan performans takımın şampiyonluk coşkusunu ortaya koyuyor. Bir an önce işi bitirme adına müthiş performanslar izliyoruz. Büyük usta Ghezzal kendi asist rekorunu kırarken, attığı golle de Beşiktaş adına yine skoru belirleyen adam oldu. N'Koudou iki maçtır aldığı sorumluluğun farkında ve 'Ben de buradayım' mesajını çok açık veriyor. Ama iki maçtır benim için dengeyi değiştiren oyuncu Gökhan Töre... Santrfor pozisyonunda harikalar yaratıyor. Attığı golle fişi çekti... Oyunculuğu yanında Gökhan'ın futbol karakterine de bir kez daha saygı duydum.

Bu kadar etkili bir oyun herkesin başarılı performansı ile ortaya çıkıyor. Josef yine çok iyiydi... Atiba etkisini yine sahaya yansıttı. Ljajic de sorumluluklarının farkındaydı etkili oynadı. Bu kadar baskıyı yaratabilmeniz için savunma bloğunuzun da bir bütün halinde hareket etmesi gerekir. Dorukhan, Vida, Welinton ve N'Sakala dün öne doğru çıkıp yaptıkları baskı ile rakiplerine nefes aldırmadılar.

Maçı izledikten sonra oyuncularla ilgili tek tek bir şeyler yazmamak mümkün değil. İnanmışlığın, kalitenin ve takım olabilmenin örneklerini hep birlikte ortaya koydular. Bunu yaparken de verdikleri mesajı herkes aldı diye düşünürken son dakikalarda üst üste gelen iki duran top golü heyecanı yükseltse de sonuç değişmedi.