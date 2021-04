ALİ GÜLTİKEN

Beşiktaş zor görünen dönemi istediği gibi geçti. 7 oyuncusundan eksik olmak her takımı zorlar. Bunun üstesinden gelebilmek kolay değil. Ama Beşiktaş, Kayserispor'a karşı maçın ilk dakikasından itibaren "Ben buradayım" mesajını çok açık bir şekilde verdi. İlk dakikalarda Ghezzal'ın ayağından yakaladığı skor avantajı ile de maçı istediği noktaya getirdi. Maçın sonuna kadar olan bölüme baktığınızda, aslında ilk dakikalarda gelen gol o andan itibaren Beşiktaş'ın maçı kazandığını gösteriyordu. Tüm müsabaka boyunca oyuna hakim oldu; pas trafiğini yönetti, pozisyonlar buldu ve rahat bir şekilde kazandı. Rahat bir şekilde diyorum; sezon başından beri hiçbir maçı bu kadar rahat pas yapabilir şekilde oynamamıştı. Ama ilk gol sonrasındaki hakimiyeti, zaten sınırlı gücü olan rakibini bozarken Beşiktaş adına da oyunu rahatlattı.

Her ne kadar Kayserispor bu gole hemen cevap verse de Beşiktaş'ın oyununa cevap vermesi mümkün olmadı. Beşiktaş'ın Aboubakar, Larin ve Atiba gibi çok önemli üç tane temel oyuncusunun olmamasının eksikliğini Kayserispor karşısında görmedik. Onların yokluğunda şans bulan N'Koudou, Necip ve Gökhan Töre bu maç için gerekli olan üstlerine düşen görevi fazlasıyla yerine getirdiler. Bu süreçler kime karşı oynarsanız oynayın zor geçer. Rakibin ne yaptığından ziyade sizin ne yapabildiğiniz önemlidir. Beşiktaş bu maçı kazanma adına yapılması gereken her şeyi üst seviyede yaptı. Mücadele de vardı, kazanma azmi de vardı, oyun coşkusu da vardı... Bunlar sahada var olunca puan cetvelinde de da artı üç puan oluyor...