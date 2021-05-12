ALİ GÜLTİKEN

Beşiktaş kadrodaki eksikleri çok derinden hissediyordu. Sezon başından beri yarışı bugüne kadar getiren oyuncuların performansları çok başarılıydı. Ama oynayan kadro dar bir rotasyondu. Belli oyuncular bu işi sahada yönettiler. Şimdi eksiklerini Beşiktaş çok derinden hissediyor. Aboubakar, Cenk, Oğuzhan, Ljajic, Atiba gibi oyuncuların olmaması Beşiktaş'ta oyunu çok zorluyor. Bu tür maçlarda başladığın kadar bitirdiğin kadro da çok önemli. Oyun ihtiyaç duyduğu anda kulübeden bazen oyunu bazen oyuncuları değiştirirsin. Bu hamleler de oyuna etki eder. Beşiktaş tüm sezon boyunca eldeki kadroyu çok idareli ve etkili kullanarak bu günlere kadan geldi. Ama şimdi bu eksikliklerin acısını derinden hissediyor. Karagümrük karşısında da Sergen hoca bunu bir kez daha yaşadı. Karagümrük kaliteli oyuncuları olan bir takım. Oyun içerisinde sakin kalmayı başardılar. Özellikle topa sahip olarak sahanın her yerinde pas yapma düşünceleri Beşiktaş'ı oyun içinde zorladı.

İlk yarıda Beşiktaş buna etkili cevap veremezken ikinci devrede oyunu istediği noktaya getirdi. Hem golü buldu hem de rakibini eksik bıraktı. Fakat maç başından beri hep oyunu kontratak, çabuk çıkış üzerine kuran Karagümrük'ün ikinci goldeki tuzağına düşmekten kurtulamadı. Tabi iki maçta 6 puan kaybetmek, bu puanların yanında ilk 11'in bir çok oyuncusunu da kaybetmek Beşiktaş açısından sıkıntılı bir durum. Ama hala işin pozitif yanından bakabilecek çok önemli bir avantajı var. Liderliği devam ediyor ve rakibine göre artı 2 gol avantajı var. Averajlar eşit olduğunda dahi fazla gol attığı için yine şampiyonluğu elde etme imkânı var. O yüzden Beşiktaş adına şimdi son kaybedilen 6 puanı değil önündeki maçı kazanıp şampiyonluğu düşünme zamanı....