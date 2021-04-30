Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ali Gültiken Kırmızı kırılma noktası oldu
ALİ GÜLTİKEN
30 Nisan 2021, Cuma ALİ GÜLTİKEN

Kırmızı kırılma noktası oldu

Geriden gelip zirveyi yakalama mücadelesi yapmak kolay değil. Baskıya rağmen , maça etkili başladı. Gökhan atılana kadar da bütün oyunu kontrol etti, istediği gibi de oynadı.
Bu tür kredisi olmayan maçlarda bireysel hatalara yer yok. Gökhan'ın önce topu kaptırarak yaptığı hata ve sonrasında bunu telafi etme adına rakibini düşürüp kırmızı kartla oyundan atılması Fenerbahçe adına dün akşamın kırılma noktası oldu. Buna rağmen oyunun 60. dakikasına kadar Fenerbahçe, rakip sahada oynama ısrarından vazgeçmedi. Eksik olmasına rağmen iyi de oynadı. Fakat beklendiği gibi 60. dakikadan sonra eksik kalmanın verdiği zafiyet oyunu 'a çevirdi. Skor olarak değil ama topa sahip olma açısından Alanyaspor, bu avantajı kullandı. Gole de çok yaklaştı. Direkten dönen 3 top Alanyaspor adına üzücü ama Fenerbahçe adına bir o kadar sevindirici oldu. Dün akşamın Fenerbahçe açısından pozitif tarafı, teslim olmayan, maçın son dakikasına kadar mücadelesine devam eden ve her şeye rağmen kazanma ümidini kaybetmeyen bir takım görüntüsü vermesiydi. Ümitleri bir ileriye taşımak açısından elbette 1 puan çok şey vadetmiyor gibi görünebilir ama hâlâ bir şekilde matematiksel olarak bu beraberlik Fenerbahçe'yi bu yarışın içinde tuttu.
Oyunu zorlayan, her şeyini sahaya yansıtan birçok oyuncu gördük. Pelkas'ın, Valencia'nın, Sosa'nın, Caner'in kazanma adına gayretleri, Szalai ve Serdar'ın savunmadaki cansiperane direnişleri takdiri hak etti. Ligin son haftalarında olmasa alkışlanacak bir performansın final noktasında bir puanla bitirilmesinin üzüntüsü dün akşamın bir diğer fotoğrafıydı.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
SON DAKİKA