ALİ GÜLTİKEN

Sezon bitti, Galatasaray'da ortalık yangın yerine döndü. Geleceği belirsiz bir yönetim ve sözleşmesi biten teknik heyet arasındaki gerilim yeni sezona nasıl yansır?

İki yıl üst üste büyük harcamalara rağmen şampiyonluğu elde edememek mutlaka bir takım hasarlar oluşturuyor. Direksiyonun başında Fatih Terim var. Başarı nasıl ona yazıyorsa başarısızlık da aynı şekilde ona yazıyor. Bu, camia içinde bir takım tepkileri de beraberinde getiriyor. Mevcut yönetim sezon başı ve devre arası transferleriyle kendi üzerine düşen görevi yerine getirdi. Fatih Hoca'nın yarattığı büyük baskıya rağmen ve özetle şunu söyledi, 'Ben yönetim olarak üstüme düşeni yaptım, sen de teknik adam olarak bu kadroyu şampiyon yap. Yapamazsan başarısızlık senin.' Şu anda tartışılan nokta kimse başarısızlık topunu kucağında tutmak istemiyor. Herkes birbirinin kucağına atmaya çalışıyor.



FATİH HOCA'NIN BAŞI ÇOK AĞRIR!



Bu yüksek gerilimden teknik direktör Fatih Terim nasıl çıkar?

Bundan sonra seçilecek yönetim, Fatih Hoca ile devam ederse ki kamuoyu şu anda böyle görünüyor. Fatih Hoca açısından geçmiş sezonlara oranla daha zor bir süreç başlayacak. Son iki sezonun sportif başarısızlığının yanı sıra başka bir konu da Fatih Hoca tarafından konuşulmaya başlanacak. Bundan sonra seçilecek yönetimle ortaya çıkabilecek en ufak bir sorunda Fatih Hoca'nın söylemleriyle beraber konu, çalıştığı her yönetimle gerilim yaratan, başkanlarla sorun yaşayan bir kişilik olduğu noktasına çekilecek. İstese de istemese de bu yaşanacak. Bence bundan sonra Fatih Hoca'nın başını ağrıtacak bir konu. Çünkü ne kadar başarılı olursanız olun herkesin bulunduğu bir pozisyon var. Bunun sınırlarını çok zorladığınızda çatışmalar kaçınılmaz hale geliyor.



OFANSİF OLARAK KADRO MÜKEMMEL



Şampiyon Beşiktaş'la aynı puanı alıp gol averajıyla ikinci olan Galatasaray, bu kargaşada yeni sezon için hangi hamleleri yapmalı?

Ofansif anlamda elde mükemmel bir kadro var. Bu oyuncular Süper Lig için ofansif olarak yeterli. Galatasaray sağ bek konusunda ve Marcao'nun yanına bir oyuncu olmaması noktasında zorlandı. İkiüç pozisyonu tamamlayabilirse eldeki mevcut kadro da tutulabilirse Galatasaray'ın şampiyonluk açısından yine etkili bir takıma sahip olduğunu söyleyebilirim.

Fatih Terim giderse bu bazı futbolcuların da ayrılığı anlamına gelir mi, özellikle Arda Turan?

Şunu hiçbir zaman doğru bulmuyorum, oyuncular mukaveleleri teknik direktörlerle değil kulüplerle yapıyorlar. Bu tür bir taraf olma durumunun olmaması gerekir. Arda ile ilgili şöyle bir durum da var. Başkan hiçbir zaman Arda'nın dönmesini istememişti. Geçen sezon bir şekilde ikna edilerek kadroya katıldı. Tabii yönetim değişikliği olacağı için bu Fatih Hoca'dan bağımsız yeni yönetim tarafından da değerlendirilecektir. Yeni yönetimin de Arda ile çalışacağını düşünüyorum.

Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk isimleri G.Saray için geçiyor. Faydalı olurlar mı?

Ligde başarılı olmuş oyuncular. Bazen takım dengesi içinde şans bulduklarında çok farklı performanslar da ortaya çıkabiliyor. Taylan şans buldu, çok başarılı oldu. Halil şans aldı, çok başarılı oldu. Kerem süre aldı, başarılı oldu. O yüzden ben bu oyuncular da oturmuş takım içinde forma şansı bulabilirlerse başarılı olurlar diye düşünüyorum. Bütün sezon full oynarlar anlamında söylemiyorum ama şans alabildikleri dönemlerde takıma katkı sağlayacaklarını düşünüyorum.