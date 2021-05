ALİ GÜLTİKEN

"Tadından yenmez" cümlesi Beşiktaş'ın yaptıkları karşısında cuk oturuyor. Muhteşem bir sezon finali oldu. Sezonu 2 kupayla kapatmak, her futbolcunun hayalidir. Beşiktaş, hayallerin ötesinde büyük bir rüyayı gerçekleştirdi. Çok sıkıntılı girilen bir sezonda her türlü zorluğun üstesinden gelerek her cepheye imzasını koydu. Ligde de var, kupada da... Bunları yaparken en iyi istatistiklere de sahip. Hiçbir şey tesadüf değil. Hepsi santim santim, ilmek ilmek işlendi ve muhteşem bir eser ortaya kondu. Oyuncular, kariyer sezonlarını yaşadılar. Sergen Yalçın, kendi adına da Beşiktaş adına da muazzam bir kariyer dönüşümüne imza attı. Herkes mutlu... Taraftar ve camia terinin son damlasına kadar hak edilen bu başarıyı hem haykırıyor hem de avuçları patlayana kadar alkışlıyor. Her yönden zor bir sezonun sonucunu bu şekilde almak hayattaki en güzel hediyelerden bir tanesi.

Oyuncuların isimlerini tek tek yazarak, yazılmayanlara da haksızlık etmek istemiyorum... Çünkü Beşiktaş formasını bu sezonda giyip birkaç dakika şans alan oyuncular bile bu başarıya büyük katkı sağladılar. Tüm futbolcular belki bu coşku ve başarıyı anlık yaşayacaklar ancak üzerinden zaman geçtikten sonra ne kadar önemli bir hikâyenin içinde yer aldıklarını idrak edecekler. Bir tebrik de Ahmet Başkan'a... Çok zor bir dönemi, büyük sıkıntılar çekerek ve birçok eleştiriye göğüs gererek atlattı. Ama bu iki kupa herhalde hayatı boyunca aldığı en güzel hediye oldu. Başkanı ve ekibini de kutluyorum.