İnanmaya devam edin

“2002 Dünya Kupası’ndaki takım G.Saray omurgasıyla yıllarca birlikte oynayan ekipti. İyi bir jenerasyon yakaladık. Birlikte oynama alışkanlığına ihtiyaç var. Eleştirilerimizi yapacağız, hoşumuza gitmeyenleri söyleyeceğiz ama potansiyelin farkında olacağız.”

Şenol Hoca çok tecrübeli bir teknik adam. Genel olarak turnuvalarda bunun çok önemli olduğunu gördük. Yıllarca bunun çok örneği yaşandı. Teknik adam tecrübesi ve birikimi açısından bir sorun görmüyorum. İletişim açısından da sıkıntı olmadığını düşünüyorum. Çünkü grupta, başarıyı yakalayan bu oyuncu grubuydu. Başında da teknik adam olarak Şenol Hoca bulunuyordu. Oyuncu tarafına baktığımızda milli takımlar birikim isteyen yerler.







MESAFE ALACAĞIZ

Hem oyuncunun bireysel tecrübesine ihtiyaç var hem de takımın birlikte oynama alışkanlığına. Biz şu anda iyi bir jenerasyon yakaladık. İçinde tecrübeli isimler de var. Ama bu takımın biraz daha sürekli olarak birlikte oynamaya ihtiyacı var. 2002 Dünya Kupası'ndaki takım, G.Saray omurgası ile yıllarca beraber oynayan bir ekipti. Gelen başarı da o ekibin üzerine inşa edildi. Bugün tek tek baktığımızda Avrupa'da çok başarılı oyuncularımız var. Ama futbolcuları birlikte daha fazla oynatarak mesafeler alacağız. Bunları bir kenara bırakarak bu turnuvada şu an yaşadığımız durumun da normal dışı olduğunu düşünüyorum. Bu takımın kapasitesinin altında bir durum ile karşı karşıyayız. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki bu oyuncular çok daha iyisini yapabilirler. Yaptılar da!



FUTBOLDA HEP VAR

Belli süreçlerde hiç ummadığınız kazalarla karşılaşılabiliriz. Bunlar futbolun içinde var. Eleştirilerimizi yapacağız, hoşumuza gitmeyenleri söyleyeceğiz ama potansiyelimizin de farkında olacağız. Bu takımın bu oyuncu grubu ile çok daha iyi şeyler yapabileceğini biliyoruz ve inanıyorum.