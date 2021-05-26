ALİ GÜLTİKEN

Avcı, geldiği andan itibaren ciddi bir değişim yaptı. Bu gelişim büyük takım felsefesine de uygundu.

Abdullah Avcı, geçen sezon takımın başına geçtikten sonra Trabzonspor'a ivme kazandırdı. Yeni sezonda ne yapar?

Abdullah Avcı, planı olan ve geliştirici bir futbol adamı. Trabzonspor'a geldiği andan itibaren ciddi bir değişim yarattı. Bu gelişim büyük takım felsefesine de uygun bir değişimdi. Öncelikle işin savunma tarafını geliştirerek sağladığı zeminin üzerine iyi bir oyun gücü ekledi. Ama kadronun potansiyeli neyse ancak oraya kadar çıkabildi. Şimdi önündeki transfer döneminde atacağı adımlar çok değerli. Trabzonspor iyi bir iskelet yakaladı. Eğer istediği kaliteye yakın oyuncuları kadrosuna katabilirse geçtiğimiz sezondan çok daha iyi bir takım oluşturacaktır.



GERVİNHO VE PERES DOĞRU SEÇİM OLDU



Trabzonspor transfere hızlı başladı ve Parma'dan hücum oyuncusu Gervinho ile Roma'dan sağ bek Bruno Peres ile anlaşma sağladı. Bu transferler doğru mu? Bordomavili takıma katkı sağlarlar mı?

Gervinho, İtalya ligi görmüş, oynama devamlılığı olan bir oyuncu. Küme düşmelerine rağmen 5 tane de gol attı. Bunlar zaten kalitesini yansıtıyor. Trabzonspor sezon içinde Ekuban ve Djaniny'nin olmadığı dönemlerde çok sıkıntı yaşadı. Hem takıma katkı sağlayacaktır hem de diğer oyuncuların performansını artıracaktır. Günümüz futbolunda beklerin savunma görevlerinin yanında hücuma katkıları da çok değerli. Büyük takım oyunlarında bu, beklerden çok istenen bir şey. Pereira'dan sonra Serkan'la işin savunma yönünde istediğini alan bir Trabzonspor oldu. Ama Pereira'nın hücumdaki agresifliğini aradı. Bunun yanında Abdullah Hoca oyun felsefesi gereği iki bekini de hücuma çıkartan bir teknik adam. Bruno Peres transferine bu şekilde bakmak gerekir.



JOSEF GİBİ BİRİ LAZIM



Gelecek sezon zirveye oynayacak bir ekip oluşturmak için Trabzonspor başka hangi mevkilere transfer yapmalı?

Özellikle santrfor konusunda Sörloth'tan sonra istediğini bulamadı. Afobe tam bir hayal kırıklığı oldu. Djaniny'den aldığı performans gol adedi olarak çok yeterli olmadı. O yüzden her takımın olduğu gibi Trabzonspor'un da mutlaka çok etkili bir santrfora ihtiyacı var. Bunun yanında orta sahanın merkezine Obi Mikel gibi veya Beşiktaş'taki Josef tarzı bir takviye olabilir. Sağ bek alındı, sol bek konusunda da bir adım atılacağını düşünüyorum.



UĞURCAN'IN GİDİŞİNE 'HAYIR' DEMEK OLMAZ



Uğurcan Çakır için Avrupa'dan çok teklif var. Trabzonspor satmalı mı?

Bence satılmalı. Türkiye'deki kulüp bütçeleri aşağı doğru gidiyor. Bugün aşağı yukarı Trabzonspor'un genel takım bütçesinin 20 milyon Euro civarı olduğunu görüyoruz. Bir oyuncuyu satarak bütün bu bütçeyi karşılayabilecek bir imkâna da kimse hayır demez, dememeli de. Ben Trabzonspor'un, düşürdüğü rakamlar geldiğinde Uğurcan'ı vereceğini düşünüyorum. Bu Uğurcan'ın kendi kariyeri ve geleceği açısından da önemli. Fransa örneğinde gördüğümüz gibi oyuncularımızın yurt dışındaki başarıları birçok futbolcumuzun önünü açıyor. Bu da Milli Takımımıza mükemmel bir geri dönüş yaratıyor.