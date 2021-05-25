ALİ GÜLTİKEN

F.Bahçe Başkanı Ali Koç, 'Hatalarımızdan ders aldık' diyerek başkanlığa ikinci kez aday olduğunu açıkladı. Sizce hataları neydi?

Başlangıcındaki bakış vizyonu ile Türkiye'deki futbol gerçeği birbirine hiç oturmuyordu. Avrupai bir kulüp yapısı oluşturmayı düşünmek güzel bir düşünceydi. Burada bir futbol direktörü ya da sportif direktör anlamında bir yapıya futbolu bağlayıp, yönetimi daha üstte tutarak yalnızca kontrol görevini yürütmek kağıt üzerinde gayet güzel duruyordu. Ama başta da dediğimiz gibi bu Türkiye'nin kulüp yapılarıyla, futbol yapılarıyla hiç örtüşmeyen bir şey. Çünkü Türkiye'de futbol güncel yönetilen bir konu. Pragmatik olmak zorundasınız. Günü ve anı doğru yönetemezseniz, başarılı olma şansınız mümkün değil. Son 15 yıla baktığımızda şampiyon olan bütün teknik adamlar Türk teknik adamlar. Türk olmalarının yanında, kulüplerin iç yapılarını çok iyi bilen, Türkiye'nin futbol düzeninin tecrübesini yaşamış, doğru ilişkiler kurabilen teknik adamlar. Bunun yanında kamuoyunu da yönetebilme becerileri var. Türkiye'de yabancı bir teknik adamın başarılı olabilmesi için kulüp yapısının Avrupa'daki gibi tıkır tıkır işleyen bir sistem olması gerek. Teknik adamın sadece sahayla ilgileneceği, dışarıdaki konularla çok fazla meşgul olmadığı bir yapı; Türkiye'de ancak düşünce ve hayal olarak kalıyor. Ali Koç'u baştaki bu bakış açısının çok ciddi yanılttığını düşünüyorum.



BU ŞARTLARDA BELÖZOĞLU DEVAM EDER



Son 10 maçta teknik adamlık yapan Emre Belözoğlu ile yeni sezonda devam edilmeli mi? Belözoğlu'nun geleceğini nasıl görüyorsunuz?

Ali Başkan'ın konuya nasıl baktığı ile alakalı bir durum. 3 yıl içindeki tercihleri çok yanlış oldu. Emre Belözoğlu ile kurduğu futbol sistemi doğru bir sistemdi. Ben santrforlar dışında iyi bir kadro kurduğunu da düşünüyorum. Özellikle devre arası transferleriyle de çok daha önemli bir takım haline geldi. Ama burada da doğru seçilemeyen bir teknik direktör durumu yaşandı. Bu kadrodan olabilecek potansiyeli ortaya çıkartamadı. Yapılabilse bu kadro çok daha iyi şeyleri başarabilirdi. Emre Belözoğlu'nun tekrardan sahaya inmesi ve ilk başta ürettiği çözüm doğruydu ama yetmedi. Yeniden bir yapılanmaya gitmek elbette ki alternatif olarak mümkün fakat bunun da kendi içinde büyük riskleri var. Seçeceğiniz teknik adamın bu kadro ile olan iletişimi, yeni transfer istekleri, içinde bulunulan mali durumlar gibi birçok şey, Emre Belözoğlu kararında belirleyici olacak. Yeniden seçilse bile ilk seçildiğindeki kredibilitesi olmayan bir başkan olarak görevine devam edecek. Tribünlerin dolmasıyla ilk başarısızlıkta başkan adına homurtuların yükseleceğini söylemek sürpriz değil. Tüm bu şartlar Emre Belözoğlu'nun en azından içinde bulunulan şartlara hakim birisi olarak devamı noktasında pozitif bir bakış açısı yaratabilir. Teknik adam mı sportif direktör olarak devam mı noktası da ayrı bir tartışma konusu. Teknik direktör olarak devam ederse sıkıntı olmaz. Ama sportif direktör olursa altındaki teknik adam için tehdit olacağı için problem yaşanacaktır.



SANTRFOR ALMASI LAZIM



Geçen sezon 20 transfer yapan Fenerbahçe'de kimler gitmeli? Gustavo'nun ayrılacağı konuşuluyor. Ayrılığı kayıp olur mu?

En önemli konu, Fenerbahçe'nin oyunu oturtamamasının temel sebebi, eldeki santrforların hiçbirinin başarılı olamamasıydı. Forvetlerin hiçbiri 10 golü bulamadı. Kanat forvet diye alınan Valencia'nın 12 gole ulaşması bu başarısızlığın tarifini tek başına yapıyor. Mutlaka etkili bir santrfor alınması mecburi. Bunun yanında sağ bek. Orta alanda Gustavo devam ederse Ozan'la bir problem olmaz. Sosa devam eder mi ayrı bir konu. O bölgede yeterli oyuncusu var. Bekler ve santrfor tamamlanırsa F.Bahçe'nin geleceğinde sıkıntı yok. Stoperde de Szalai'nin yanında istikrarlı bir oyuncuya ihtiyaç var.



MESUT'A TOLERANS GÖSTERİLMELİ



Uzun süre futboldan uzak kalan Mesut Özil devre arası geldi, sakatlıklar nedeniyle de kendini fazla gösteremedi. Yeni sezon için sizce takımdaki misyonu ne olmalı?

Mesut çok yetenekli ve ekstra bir oyuncu. Oyun içinde tolerans göstermeniz gereken bir futbolcu. Fenerbahçe'de son maçlarda Pelkas ve İrfan Can'la oynanan iki kanat oyunu var. Mesut, 10 numara pozisyonunda görev aldı. Fenerbahçe'nin bu 3 oyuncusu da çok iyi ve çok başarılı isimler. Üçünün de gelecek sezon aynı anda forma giyebileceğini düşünüyorum. İrfan Can Kahveci orta sahanın merkezinde de oynayabiliyor. Bunlarla birlikte iyi bir santrfor ve etkili kullanılacak kanat oyuncusu ile birlikte etkili bir hücum gücü oluşturur.



TÜRK OYUNCULARIN ÖNÜNÜ AÇTILAR



Türk oyuncular Fransa'da tarih yazdı. Ne dersiniz?

Bazı başarılar muazzamdır. Aslında buna mucize demek daha yerinde olur. Dünyanın en büyük futbol yatırımını yapan PSG'nin önünde şampiyon olan takımda oynamaları büyük bir başarı hikâyesi. Ama daha da önemlisi bu başarının mimarları olmaları. Bugün Fransa bizim oyuncularımızı konuşuyorsa, bugün Fransa'da Burak Yılmaz yılın futbolcusu olmaya adaysa hikâyenin büyüklüğünü gözümüzde canlandırabiliriz. Bu başarıyla kariyerlerine mükemmel sayfalar eklediler. Türkiye'den de birçok oyuncunun gelecek adına önünü açtılar. Yakın zamanda bunun sonuçlarını da göreceğiz. Tabii ki bir diğer yansımasını da Milli Takım'da göreceğiz. Bu oyuncuların form durumları Milli Takımımız'a da yansıyacaktır.



