ALİ GÜLTİKEN

Yeni sezon, yeni rakip, yeni bir süreç ve beraberinde birçok bilinmezlik… O yüzden başlangıçlar her zaman zordur. Fakat Beşiktaş, hiçbir zorluğa müsaade etmedi. Ç.Rizespor karşısında sanki geçen sezonun devamı gibi bir oyunla başladı ve şampiyon gibi de bitirdi. Bunu yaparken geçen sezonun devam eden kadrosunun içine Salih'i, Kenan'ı da ilave etti ama bu oyuncular sanki uzun dönemdir Beşiktaş'ın oyuncusuymuş gibi sisteme çok çabuk adapte oldular.

Beşiktaş, Sergen Hoca'yla beraber oyun düzenini kurarken hiçbir oyuncunun varlığı veya yokluğu üzerine bunu inşa etmedi. Eksiklikler de sakatlıklar da hiçbir zaman mazeret olmadı. Var olan kim varsa, mevcut oyun sistemi içinde bu oyun kurallarına uymaya çalıştı, başarmaya çalıştı. Sonuçta dün akşam da gördüğümüz gibi kim oynarsa oynasın adaptasyonu üst seviyede sağlıyor. Bu hem sistemin gücü hem de Sergen Hoca'nın oynatabilme kabiliyeti.

Çaykur Rizespor karşısındaki oyun, bu sezon için yine çok şey vadediyor. Birkaç hafta içinde Alex'in katılması, santrfor bölgesindeki transferin gerçekleşmesi ve diğer oyuncuların rekabete yüzde 100 hazır olmasıyla Beşiktaş, ligin en dominant takımı olacak. Dün akşamki oyunla başlangıç, bu mesajı çok açık bir şekilde verdi.

Kenan'ı da Salih'i de performanslarıyla çok beğendim. Salih, oynama devamlılığını yakalayabilirse büyük katkı sağlayacak gibi görünüyor. Yanındaki Atiba ve Souza ile uyumu üst seviyedeydi. Tabii Atiba derken yine şapkayı bir kez daha çıkartalım. Dün akşam attığı gol ve oynadığı oyunla yine büyük bir liderlik örneği gösterdi.

Beşiktaş bu sezon ne yapar diye merak edenler, 38'lik Atiba'nın örnek performansına bakarlarsa cevabı bulabilirler.