ALİ GÜLTİKEN

Galatasaray, oyun temposunu arıyor... Elbette güçlü bir oyun planı var. Uygulama iradesini de görüyoruz. Fakat henüz istenilen ölçüde oyun hızı bu taktik anlayışı ile buluşmuş durumda değil. Fatih Hoca'nın, yıllardan beri uygulamaya çalıştığı oyun, özellikle iç saha maçlarında rakibi kendi yarı alanında tutarak, yüksek tempo ile skoru bulmak. Bu elbette zaman isteyen bir uygulama.

Galatasaray'ın elindeki kadro ufak tefek değişiklikler dışında geçen sezonun devamı niteliğinde. Ancak ilk 11 için seçilen bazı farklı oyuncular var. Diagne'yi yeniden kazanma isteği, Berkan'ın takıma katılması, iki bekinin adaptasyonu ve Cicaldau'nun da katılımıyla takım içi rekabet biraz daha yukarı çekilmiş durumda. Doğal olarak bu rekabetin sahaya biraz daha tempolu oyun olarak yansımasını bekledik ama henüz Galatasaray taraftarının ve Fatih Hoca'nın istediği noktada değil. Kulübedeki alternatiflerin etkisi ve kalitesi bu oyunu daha da yukarı çekecektir. Oyunun içinde fark yaratmaya çalışan oyuncular var. Özellikle Taylan'ın performansını çok beğendim. İşin savunma yönünde de hücum yönünde de çok başarılı. Galatasaray'ın oyun aklı olarak öne çıkıyor. İki kanat oyuncusu da oyuna katkı yapmaya çalışıyor ama Diagne'nin hareketsiz kalması Galatasaray'ı sıkıntıya sokuyor. Çok fazla top tutamıyor ve rakip alanda kalamıyor. Bu da oyunu zorunlu olarak git-gele çeviriyor. Tüm bu güncel eksikliklere rağmen Galatasaray bireysel oyuncu kalitesi olarak yüksek bir takım. Bunların kişisel katkılarıyla dün akşamki gibi oyunu istediği gibi gitmese de skoru alabiliyor.