ALİ GÜLTİKEN

Karagümrük, Süper Lig'de olan herkesten farklı bir oyun felsefesine sahip. Zor bir takım. Birçok takım gibi topa sahip olma düşüncesiyle oyunu kurguluyorlar. Ama farkları sahanın her tarafında çok sakin kalarak bunu yapmaya çalışmaları. Rakip kim olursa olsun, skor ne olursa olsun, asla taviz vermiyorlar. Düşündüklerini yapabilen bir takım. Kaliteleri de var. Bu yüzden de zor bir rakip haline geliyorlar. Dün akşam Beşiktaş açısından da öyle oldu. Fakat Beşiktaş kalitesi çok yüksek bir takım olduğu için işi fazla uzatmadan bireysel kaliteleri ile skoru buldu. Beşiktaş, sahaya çıktığında heyecanlandırıyor. Bir çok yıldız isim var. Kalite kokuyor. Bu kaliteler dün akşam skora da imza attı. Teixeira da attığı gol ile ben geldim, buradayım, bundan sonra bu golleri çok sık izleyeceksiniz mesajıydı. Batshuayi keza aynı şekilde önemli bir oyuncu. Dün akşam golü bulamamış olabilir ama girdiği pozisyonlar ve topla buluştuğunda verdiği mesajlar çok daha fazlasını vaad ediyor. Beşiktaş aslında maçın ilk yarısında Larin ve Batshuayi ile skoru daha da açabilirdi. Orada da Karagümrük kalecisinin kalitesine takıldılar. İkinci yarıda Salih'in atılmasından sonra da doğal olarak oyun başka bir yere gitti. Ama orada da Beşiktaş başka bir oyunu daha pozitif olarak sahaya koydu. Sakin kaldı, doğru savunma ve kademe yaptı, aynı zamanda da kontradan yakalamak istediği pozisyonları da organize edebildi. Oyunun farklı bölümlerinde öne çıkan farklı isimler var. Hücum aksiyonlarını düşündüğümüzde Teixeira, Ghezzal, Batshuayi gibi isimler önemli katkı sağladı. Beşiktaş savunmada kaldığında Rıdvan, Josef, Welinton, Rosier. İşin özeti de kime, ne zaman ihtiyaç duyulduysa o isimler görevinin başındaydı. Zorlu bir rakipten üç puan alınarak görev de Beşiktaş'ın istediği gibi tamamlandı.