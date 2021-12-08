ALİ GÜLTİKEN

İddialar bittiği zaman futbolun büyüsü de sihri de kaybolur. Kalan süreci ciddiye almazsan sonrası büyük bir ıstırap haline gelir. Beşiktaş, Dortmund karşısında tam da bunları yaşadı. İddiası olmayan, durumu kabullenmiş bir takımın oyununun da bundan öteye geçmesi çok zor. Saha görüntüsüne bakınca Beşiktaş'ta durumu bir adım daha ileriye gidip 'Bitse de bir an önce gitsek' noktasına gelmiş. Dakikaların bitmesini bekleyen bir oyuncu grubundan daha fazlasını beklemek de büyük bir hayal kırklığı olurdu. Bu fotoğrafa bakınca iş neden bu noktaya geldi diye soruyoruz. Gelinen nokta yalnızca Şampiyonlar Ligi ile sınırlı olsa bir küçük teselli bulabiliriz. Ama bu durum facia şeklinde Süper Lig'i de etkiledi. Buradaki kabullenilmişlik lige de yansıdı ki, işin bu tarafını kabul etmek mümkün değil. Bir reaksiyon olur mu, bir geri dönüş ateşi yakılır mı diye bekleyenler her maç sonrası biraz daha büyüyen hayal kırıklıkları yaşamaya devam ediyor. Şampiyonlar Ligi defteri tarihi bir hezimetle geride kaldı. Şu soruyu mutlaka soruyoruz: 'Geçen sene mucizeler yaratan, şampiyonluklar kazanan, tarihi başarılara imza atan takım ve oyun coşkusu nereye gitti? Nasıl bir şekilde bu kadar kısa sürede tarihi hezimetler noktasına geldi?' Anlamak zor. Eminim ki anlatmak da zor.