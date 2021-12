ALİ GÜLTİKEN

Can Bozdoğan'ın golü ve gayreti bu maçta da Beşiktaş'a can vermeye yetmedi. Beşiktaş'ın sorununu anlamak gerçekten zor. İlk yarıda oyuna çok hakim ve istediği golü de bulan bir performans var. Gol sonrası yakalanan pozisyonlar var. Bunlardan biri gol olsa maç belki daha farklı bir yere gidecek. Ama ikinci yarıda oyun tamamen değişti. Bu değişimin sebebi fizik gücü yetmezliği mi, motivasyonsuzluk mu, Kasımpaşa'nın oyun gücü mü, yoksa puan durumunun vermiş olduğu ümitsizlik mi? Anlamak gerçekten zor.

Maça baktığımızda direnmeye çalışan, takımı ayakta tutmaya çalışan birkaç isim var. Ama bireysel çabalar takım bütünlüğüne dönüşmeyince cılız çırpınışlardan öteye geçmiyor. Sezonun daha neredeyse üçte biri oynanırken oyuncuların hedeften bu kadar uzaklaşmasının cevabını bulmak kolay değil. Çünkü bunlar geçen sene bir mucizeyi gerçekleştirmiş oyuncular. Başta Rosier, Ghezzal, Josef, Atiba ve Atiba olmak üzere birçoğu kendi kariyer sezonlarını oynadılar. Herkes, 'şimdi neredeler' diye soruyor haklı olarak... Sıkıntılı giden durumu değiştirmek için bazı oyuncular değişse de oyunda akıbet değişmiyor. Şampiyon takımın oyuncusu bu kadar çaresizliğin içine düşemez. Can Bozdoğan dışında kimsenin mücadelesi yeterli değil. İsteği ve coşkusu da yeterli değil. Beşiktaş tarihinde görülmemiş bir şey yaşanıyor. Beşiktaş'ı çok zorlu bir süreç bekliyor. Bundan sonra kendi seyircisi önünde oynanayacağı her maç farklı reaksiyonları ortaya çıkarabilir.