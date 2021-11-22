ALİ GÜLTİKEN

Derbi maçları böyle... Taktik, sistem, organizasyon bir yana günün oyuncusu olarak öne çıkmak başka bir yana... Derbilerde genel belirleyiciler de o gün farklı bir şekilde öne çıkabilen oyuncular olur... Galatasaray Kerem ile güzel bir başlangıç yaptı. Sürekli ivmesi yukarıya doğru giden güçlü bir yıldız adayı olarak Kerem'in imzası Galatasaray adına önemli bir başlangıç oldu ama maçın gidişatı diğer bir yıldızın ayaklarına takıldı.

Mesut, kendisinden beklendiği gibi bir lider oyuncu olarak attığı golle hem kalitesini ortaya koydu hem de maçın gidişatını değiştirdi.

Galatasaray favori miydi? Evet, daha önde görünüyordu. Oynanan oyuna baktığınız zaman bunu sahada da gördük. Daha çok pozisyon üretti, daha çok denedi, belki daha da çok istedi. Ama burada da Berke'nin olağanüstü performansına ve direklere takıldı. Aslında maçın kırılma anı Tisserand'ın oyundan atıldığı noktaydı. Mostafa hamlesi ile beraber görüntü bundan sonra Galatasaray'ın daha çok maçı kazanmaya yakın olduğu şeklindeydi ama bu Crespo'nun müthiş şutu ile tamamen tersine döndü. Bazen böyledir. Eksik kalmak bu tür maçlarda direnci ve motivasyonu daha yukarı çeker. F.Bahçe adına eksi görünen bu durum sonuca pozitif yansıdı. Galibiyet F.Bahçe'ye tekrardan yeni bir kapı açtı. Derbilerin kaderi yine değişmedi. Günde ve anda inisiyatif alan oyuncular, sonucun altına imza attılar.