ALİ GÜLTİKEN

İstediğini alan Trabzonspor oldu. Maçın 70 dakikasını Beşiktaş elinde tuttu. Hem oynadı, hem zorladı. Ama Uğurcan'ı geçemedi. Abdullah Avcı'nın hamle yaptığı son 20 dakikada oyuna biraz daha ortak olan Trabzonspor istediğini cebine koyup İstanbul'dan ayrıldı. Abdullah hocanın maç boyunca uygulamaya çalıştığı oyunu soğutma, kendi yarı alanında kalarak oyun temposunu belli bir yerde tutma düşüncesi Trabzonspor adına karşılığını buldu.

Çünkü bu oyun düzeni içerisinde var olan çabuk çıkış düşüncesi önce ilk yarının, sonra da ikinci devrenin son dakikalarında atılan gollerle karşılığını buldu.

Beşiktaş'ın çok üzülmesi gereken bir akşam oldu. Gerçekten çok istekli, arzulu bir takım izledik. Oyunu da zorladılar, kendilerini de... Bu çabaların takıldığı yer ise Uğurcan oldu. Kabul etmek lazım bir kaleci olarak yaptığı kurtarışlarla tarihi bir akşam yaşadı. Kariyer maçlarından birini oynadı diyebiliriz. Oyun olarak Beşiktaş gerçekten Trabzonspor'un daha üstünde olmasına rağmen Larin, Güven Yalçın, Ghezzal, Alex gibi oyuncuların son vuruşlardaki eksikliğine takıldı.

Trabzonspor açasından muazzam bir sezon. Maç maç seçtikleri oyunlarla bugün çok önemli bir yere geldiler. Bu gelinen noktaya da Hamsik, Abdülkadir, Nwakaeme ve oyundan erken çıkan Bakasetas'ın çok büyük katkısı var. Dün akşam yine maçın kaderini yazdılar. Trabzonspor kendini başka bir yere taşırken Beşiktaş'ı da sıkıntılı bir noktada bıraktı.