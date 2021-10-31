ALİ GÜLTİKEN

Beşiktaş, potansiyelinin ve oyununun çok gerisinde. Ghezzal kayıp, Atiba henüz sahalara dönemedi, Batshuayi sakatlandı, Pjanic zaten yok, Alex ise hayal kırıklığı. Çırpınıp duran Larin'in mücadelesi de bu kadar yokluğun içinde bir ateş yakamadı. Beşiktaş, oyun bütünlüğü olan bir takım. Birlikte hareket ettiğinde bambaşka bir kalite ortaya çıkıyor. Ama dün bunları yapan Hatayspor oldu. Muazzam bir tempo ve coşku ile oynadılar. Beşiktaş'ta hangi oyuncu topa sahip olduysa karşısında mutlaka bir rakip gördü. Görmenin ötesinde ağır baskısı ile de karşı karşıya kaldı. Sahada işler iyi gitmeyince Sergen hoca çareyi kulübeden gelenlerde arasa da sonuç Hatay'ın sahada yazdığı hikâye gibi oldu. Kulübeden gelen oyuncuların 2. yarıda ortaya çıkardığı bir baskı var ama bu ne pozisyon üretkenliği ne de gol getirdi. Beşiktaş, yetenekli oyuncularının birebir oyundaki becerilerini çok arıyor. Özellikle Hatayspor'un hem takım halindeki oyunu ve mücadelesi hem de Ribeiro'nun liderliğindeki sahadaki oyunu Beşiktaş'ın performansının çok önüne geçti. Beşiktaş'ın ofsaytla iptal edilen golüne ayrı bir parantez açalım. Oyuncu, topa hamle mi yapıyor yoksa ayağını mı çekiyor noktasında benim oyum 'ayağını çektiği' yönünde. Yani böyle bakınca golün iptal olmaması gerekir. Penaltı pozisyonunu çıkardığımızdaki durum; Beşiktaş'ta işler geçen senenin çok gerisinde. Beşiktaş oyununu, geçen seneki performansları ve büyük beklentilerle kadroya dahil edilen Alex, Batshuayi ve Pjanic'in katkılarını arıyor.