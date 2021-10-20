ALİ GÜLTİKEN

Portekiz futbolunu iki kelimeyle tarif et desek, 'Küçük Brezilya' deriz. Aynı dili konuşan iki futbol ülkesinin oyun düzenleri de birbirine benzer. Bugün Portekiz liginde en alt sıradaki takımı bile izleseniz bazı temel özellikleri çok net görürsünüz. Bireysel yeteneği yüksek, dar alanı iyi kullanabilen, top tekniği yüksek birçok oyuncu vardır. Yani topa sahip olarak oynamayı severler. Bu konuda çok da başarılıdırlar.

Sporting geçen senenin Portekiz ligi şampiyonu olarak bunu en üst seviyede uygulayan takım. Beşiktaş'ın kadro tercihine baktığımızda eldeki en iyi oyuncularla oynamaya çalıştığını gördük. İleri uçtaki Ghezzal, Larin ve Batshuayi üçlüsünde verimlilik anlamında çok problem yaşamadı. Orta alana baktığımızda Josef'in yanında Pjanic ve Alex tercihi kağıt üstünde güzel. Topa Beşiktaş sahipken de sorun yok, bu oyuncular ön plana çıkıyor. Maçın içinde birçok defa da pozitif etkilerini gördük. Fakat top rakibe geçtiğinde bu iki oyuncunun savunma tarafında Beşiktaş büyük problem yaşadı. Özellikle orta alanda kaybedilen toplar ve ikinci toplardaki rakibin üstünlüğü rakibin çok çabuk kontraya çıkmasında büyük etken oldu. Belki bu çıkışlar direkt golü getirmedi ama tehlikeli pozisyonların getirdiği ölü vuruşlara sebebiyet verdi. Özellikle ilk yarıdaki rakibin bu ölü vuruşlardaki üstünlüğü oyunu da skoru da Beşiktaş adına bitirdi.

Duran toplar her takım için tehlike yaratabilir. Ama aynı golleri fotokopi gibi yemek Beşiktaş'a yakışmadı. Rakibin kopyala, kes, yapıştır şeklinde ön direğe attığı ve oradan sektirdiği toplar, iki gol ve bir penaltıya sebebiyet verdi ki anlamak mümkün değildi. Coates attığı iki gol ve yaptırdığı bir penaltıyla hem maçın adamı oldu hem de Beşiktaş'ın ipini çekti.

Bu işler Şampiyonlar Ligi seviyesinin işleri değil. Bu kadar basit hatalarla gol yerseniz dün akşamki gibi hem maçı erken kaybedersiniz hem de oyunun kalan süresi ızdırap haline döner.