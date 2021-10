ALİ GÜLTİKEN

Bu akşamki maçı iki takımın da kazanma ihtimali bulunuyor. Çünkü böyle mücadelelerde ‘Gün’ çok önemli. Gün derken; bireysel açıdan sahada performansını çok daha fazla ortaya koyabilen futbolcular, skorda belirleyici olur

1- Trabzon-F.Bahçe maçında hangi takım galibiyete yakın?

İki takım da galibiyete yakın. Çünkü oyun içerisinde dinamikleri değiştirebilecek güçleri var. Bazen savunma, bazen hücum yönünü iyi yapabilen takımlar… Ayrıca bireysel anlamda da çok fazla skoru değiştirebilecek oyuncuları var. Bu yüzden bu tür maçlarda 'Gün' çok önemli. Gün derken; maç içerisinde bireysel olarak performansını çok daha fazla ortaya koyabilen oyuncular skorları değiştirebiliyorlar.



TRABZON YİNE BASKIN OYNAR

2- Abdullah Avcı nasıl bir taktik anlayışla sahaya çıkabilir?

Trabzonspor'un Abdullah hocayla genel oyun felsefesine baktığımızda rakibe göre değil, kendisine göre bir oyun benimsediğini görüyoruz. Bu futbol dominant, topa ve sahaya hakim, sürekli oyunu zorlayan ofansif bir düşünce. Sezon başından beri de bunun sonuçlarını pozitif yönde aldı. Her maçta gol bulan bir Trabzonspor var. Kâr ile zarar, nasıl ortaksa ofansif oyun ile savunma zafiyeti de aynı şekilde ortak. Trabzonspor; yine baskın, ofansif oynamaya çalışacak. Fenerbahçe'nin özellikle çabuk çıkışlarındaki becerisi oyunun gidişatını belirleyecek.



FENERBAHÇE'NIN HÂLÂ GELİŞİME İHTİYACI VAR

3- Vitor Pereira, nasıl bir sistem anlayışla mücadele eder?

Pereira, savunmada üçlü düşüncesini devam ettiriyor. Onun önünde de dört oyuncuyla bir dizilişi var. Bazı maçlarda önde çift santrfor, arkada bir futbolcu tercihini kullandı ama genel olarak 3-4-3 taktiği ile oynuyor. Bu maça kadar da puan olarak istediğini aldı. Ancak Fenerbahçe'nin oyun olarak hâlâ gelişime ihtiyacı var. Pereira, hem yol yürüyor hem de oyuncu ve sistem üzerinde tamirleri yapıyor. Şu da bir gerçek; Fenerbahçe her maç üstüne koyarak gelişmeye devam ediyor. Bunda kazanmanın büyük bir etkisi var.



SORUN ÇÖZEN FUTBOLCU SAYISI İKİ TARAFTA DA ÇOK

4- Kilit isimler kimler olur?

Trabzonspor'da üç tane çok dominant oyuncu var. Bakasetas, Nwakaeme ve Hamsik… Hamsik'in olmayışı orada bir değişim getirebilir ama Trabzonspor, Djaniny, Cornelius Gervinho, Abdülkadir Ömür gibi birçok alternatife sahip. Fenerbahçe'ye baktığımızda orta alanda çok renkli ve güçlü bir takım olduğunu görüyoruz. Pelkas, Mesut Özil, Sosa, İrfan Can, Rossi gibi birçok yetenekli isme sahip. Bunlar sorun çözen oyuncular. Fenerbahçe'nin özellikle santrfor bölgesindeki oyuncularının seçimi ve güncel performansları bu maçta çok belirleyici olacak. Çünkü büyük ihtimalle daha çok kontrayı düşünen bir Fenerbahçe göreceğiz. Burada milli maç-seyahat yorgunluğu çok fazla değilse Valencia tercihi ön plana çıkabilir. Keza önde ikili bir tercih olursa Berisha'yı da ilave edebiliriz. Bu futbolcular, oyun içerisinde topu koruyabilme ve çabuk çıkışlarda topa istasyon olabilme tarafını iyi yapabilirlerse Fenerbahçe düşündüğü futbolu daha iyi oynayabilecektir.



MESUT'U KULLANACAĞINIZ BÖLGE BÜYÜK ÖNEME SAHİP

5- Mesut oynarsa F.Bahçe adına fark oluşturur mu?

Mesut Özil'in oynadığı her maçta fark yaratabilecek bir yeteneği var. Ama onu kullanacağınız yer de çok önemli. Diğer takım oyuncuların pozisyonları ve uyumu da önemli. Mesut, başarmış bir oyuncu. Yapabilecektir de… Önemli olan kendisinin de motivasyonunu yüksek tutması.