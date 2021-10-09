ALİ GÜLTİKEN

İyi başladık, golü de çok iyi bir şekilde bulduk. Harika bir ataktı. Golden sonra büyük bir baskı yedik, yediğimiz gole kadar da Norveç'in bu oyununa cevap veremedik. Oyunun bu bölümünde yalnızca Cengiz ve Kerem üzerinden çabuk çıkışlarla hücum denemeye çalıştık fakat final paslarında da başarılı olamadık. Yani Burak Yılmaz'ı bu bölümde oyuna hiç katamadık ve dolayısı ile top önde kalmayınca sürekli atak yenileyen taraf Norveç oldu.

Orta alan oyuncuları için de aynı şeyleri söyleyebiliriz. Hakan, Berat ve Ozan Tufan işin yalnızca savunma tarafında kaldılar. Attığınız golden sonra baskı yiyebilirsiniz ama bunun belli bir süresi olur. Kendi evinizde oynadığınız, skor avantajını yakaladığınız bir maçta 40 dakikadan fazla ceza sahanızda kalmanız başınıza iş açar. Norveç de bunu değerlendirebilecek bir takımdı ve etkili oldukları yüksek toplardan da golü buldular.

İkinci yarının başındaki 20 dakikada oynadığımız oyun aslında yapmamız gereken bir oyun. Potansiyelimiz olduğunu ve istediğimiz zaman bunu oynayabildiğimizi de bir kez daha gördük. Bu bölümde aslında oyunu iyi de zorladık. Coşkumuz da vardı ama sonuca çeviremedik. Bu seviyelerde rakibe oyun bu kadar bırakılmaz. Topa daha fazla sahip olmak gerekir.

Bizim adımıza çok önemli bir final maçıydı. Alınacak bir galibiyet hem büyük bir heyecan hem de büyük bir iddia ortaya koyacaktı. Ama elimizden kaçtıktan sonra bunun farkına varmış gibi görünüyoruz. Yani gruptaki iddiamızı tekrardan perçinleyebileceğimiz, bundan sonra en azından ikincilik için ciddi avantaj yakalayabileceğimiz bir fırsatı Norveç'e teslim ettik.