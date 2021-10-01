ALİ GÜLTİKEN

Avrupa kupalarında üst seviyelerde oynadığınız maçların birinci kuralı basit top kaybetmemektir. İkinci kuralı, atağa çıkarken top kaybetmemek diye yazılır. 3.'sü ve daha önemlisi de durum ve skor ne olursa olsun oyun disiplininden kopmamaktan geçer. Fenerbahçe, dün bu seviyenin yapılmaması gereken üç altın kuralının hepsini hata olarak yaptı. İlk golde Szalai'nin takım orta alana çıkmışken inanılmaz hatası, hem maçın dengesini başka bir yere götürdü hem de Fenerbahçeli oyuncuların kafasını… Golden sonra ilk yarının sonuna kadar durumu düzeltme adına rakibini yarı alanında tutan, baskı yapan daha istekli bir oyun görebildik. Özellikle Valencia'nın ve Ferdi'nin oyunu, Gustavo'nun da bu ikiliye katılımıyla ceza sahası içerisini zorladı ama yetmedi. Fenerbahçe'nin bu bölgedeki sıkıntısı hâlâ çok iyi bir son vuruş oyuncusunun olmaması. Sarı-lacivertlilerin topu oraya kadar getirmekte sıkıntısı yok ama gol için Valencia dışında etki yaratan oyuncu bulmakta zorlanıyorlar.

İkinci yarı başlangıçta yine aynı baskı iradesi varmış gibi görünse de dönen toplar daha büyük sorunlar yaratmaya başladı. Özellikle savunma bloğu ile orta alan arasındaki inanılmaz boşluklar Olympiakos'un işine yaradı ve bunu da affetmediler. İkinci goldeki forvet ve orta alan oyuncularının geri dönüş hızlarını mutlaka Pereira'nın birkaç kez izlemesi lazım. Sonrası zaten oyun koptu. Aslında oyundan ziyade oyuncular koptu. Bu seviyelerde, bu tür disiplinsizlikler ağır faturalar çıkarıyor. Olympiakos da bu faturayı Fenerbahçe'nin önüne koydu.