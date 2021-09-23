ALİ GÜLTİKEN

Galatasaray adına istatistiğin bir kez daha futbolda işe yaramadığı bir akşam oldu. Topa sahip olmak ile oyuna sahip olmak farklı şeyler. G.Saray topla daha çok oynadı ama saha içinde olan performansa bakınca gördüğümüz şey ise etkisiz elemanlar topluluğu. Yaparmış gibi davranmak tabiri dün akşam Galatasaray oyununda karşılığını buldu. Oyuncularda belki bir şeyler yapma gayreti var gibiydi ama zihinlerdeki konsantrasyonun yetmediğini gördük. Futbol yüzde 100 oyun. Bunun açıklamasını Kayserispor dün akşam performansıyla çok net bir şekilde yaptı. Kalecisinden santrforuna kulübede bulunan malzemecisinden teknik direktörüne kadar herkes maçın içerisindeydi. Oyuna öyle bir sahip oldular ki Galatasaray maçın hiçbir bölümünde, bu maçı kazanabilirim hissini yaşamadı. Daha doğrusu Kayserispor yaşatmadı. Muazzam bir takım bütünlüğü içerisinde hareket ettiler. Oyunun boyunu kısalttılar. Orta alanda Galatasaray'ın oyun kurmasına müsaade etmediler. Ne beklerin ne de kanat oyuncularının etkili olmasına izin vermediler. Yenen gollerde, özellikle Thiam'ın ayağından gelen ilk golde olan organizasyon alkışlanacak türdendi. 3-0'lık mağlubiyet çok ağır. Bir de bunu son 4 maçta kaybedilen 10 puanın son halkası olarak düşündüğümüzde Galatasaray adına büyük bir yıkım gibi görünüyor. Galatasaray'da elle tutulabilecek çok fazla bireysel oyuncu performansı da göremedik. Oğulcan'ın ilk yarıda bir iki denemesi dışında Galatasaray'ın en etkisiz oynadığı maçlardan biri oldu. Hücum için Galatasaray çözüm üretebilir ama bu savunma zaafları onlara çok ağır faturalar çıkardı, bundan sonra daha da çıkaracak gibi görünüyor.