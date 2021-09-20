ALİ GÜLTİKEN

Fatih hocanın kafasındaki oyun düşüncesi, iç sahada baskı yapan, rakibini kendi yarı alanına hapseden, oyunu tehlikeli bölgede uygulamak isteyen bir sistem. Ama sahada işler öyle gitmiyor. G.Saray rakip sahada kalmakta, çabuk oynamakta zorlanıyor ve istediği tempoyu yakalayıp rakibi hataya zorlayamıyor.

Bir diğer büyük sorunu da orta sahadaki oyuncularının golle olan mesafeleri. İşler her zaman forvet oyuncularının ayağından gelen gollerle değişmez. Bazen orta alan oyuncularının daha çok inisiyatif almaları gerekir. Daha çok ceza sahasına girmeleri, bu bölgede yaratıcılıklarını kullanması gerekir. Ceza sahası yakınından şutu da zorlamaları gerekir. Yine olmuyorsa kanat bekleri devreye girer. G.Saray, başlayanıyla bitireniyle bunları yapmaya çalışıyor ama icra anlamında hedeflenenin gerisinde. Bir de işin içine bu sezon bir türlü çözülemeyen savunma zafiyetleri de eklenince G.Saray istediğini alamıyor.

Savunmanın geriye koşmasında ve kontratak pozisyonlarında yerleşmesinde büyük sorun var. Takım hücum pozisyonu almaya çalışırken savunma oyuncuları doğru yerde durmazsa rakibinize avantaj sağlarsınız.

Alanyaspor istikrarlı bir takım, Emre Akbaba'nın takıma katılması, Efecan'ın dönmesi, Davidson ve Babacar'ın toparlanmasıyla Alanya istediği puanları almaya başladı.

G.Saray bu kadrosuyla daha iyi işleri mutlaka yapar ama oyuncuların da bu işin daha çok farkında olması lazım. Reaksiyon vermesi gereken birçok futbolcu henüz sorumlulukları tam almış değil. Bu da G.Saray'ı sürekli yeni arayışlara itiyor.