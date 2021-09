ALİ GÜLTİKEN

PlayStation'da takım kurarken Türkiye'den dört oyuncuyu yaz deseler, büyük çoğunluk Ghezzal, Batshuayi, Alex ve Pjanic'i tereddütsüz yazar. Çünkü çok net oyuncular. Ne oyunlarında ne de kariyerlerinde hiç tereddüde yer yok. Nitekim maçın başından itibaren de bu bakış açısına hemen karşılık verdiler. Goller ve oyun çok erken geldi. Beşiktaş geçen seneden beri ne oynadığını bilen bir takım. Planını çok açık şekilde ortaya koyuyor. Bu planda kanat oyunu da var, orta saha oyunu da var, rakip savunma arkasına çabuk kontra oyunu da var. Oyunu nereden açmak isterse bunu başarabilen bir takım. Bu sene Batshuayi, Alex, Pjanic gibi kaliteli ayakların gelişiyle de oyun her türlü Beşiktaş'ın inisiyatifinde gelişiyor. Bu görüntüleri yalnız Malatya maçında değil ligin kalan bölümünde de izleyeceğiz.

Batshuayi için de ayrı bir parantez açmakta fayda var. Onun sahada olması Beşiktaş oyununu çok işler hale getiriyor. Her türlü taktikte iş yapan bir kalite. Attığı ikinci gol, biraz tesadüf gibi görünebilir ama bunun Beşiktaş baskısının getirdiği bir sonuç olduğunu da görmek gerekir.

Dün akşam Beşiktaş'ta gençleri de çok beğendim. Can Bozdoğan önemli bir yetenek, daha iyi maçlarını da izleyeceğiz. Ama Rıdvan'ı ayrı alkışlamak gerekir. Bir savunma oyuncusunun ayağına top ancak bu kadar güzel yakışır. Oyun aklı iyi, top kullanımı üst seviyede, pozisyon bilgisi ve zamanlaması da dün izlediğimiz gibi büyük takım oyuncu kalitesinde. Beşiktaş'ta önü açık oyuncuların başında geliyor.

Dün akşam ne olacağını tahmin edebildiğimiz, beklediğimiz bir futbolla Beşiktaş kazanırken kalitesi ve yıldızlarıyla da farkını ortaya koydu.