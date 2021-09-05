ALİ GÜLTİKEN

Bu tür rakiplere karşı oynamak her zaman zordur. Özellikle direnci kırana kadar uğraşırsınız. Bir de işin içerisine alışık olmadığınız sentetik zemin girince işler biraz uzar. Bu maçın nasıl oynanacağı aşağı yukarı belliydi. Kilit nokta, golün ne kadar erken bulunabileceği ile alakalıydı. İlk yarıda Enes'in ayağından penaltıyı kaçırınca bunu erteledik ama ikinci devre kulübeden gelen oyuncuların katkısı ile istediğimiz noktaya geldik. Halil'in golü hem oyuncularımızı hem teknik heyetimizi hem de izleyenleri rahatlattı. Geçen maça oranla birçok yeni oyuncu ile oynadık. Ama oyun düzenimiz açısından baktığımızda oyuncular değişse de kazanma irademiz değişmedi. Bu tür rakiplerle oynarken rakibin değil sizin ne yapacağınız önemli. Cebelitarık gibi bir takımın sizi rahatsız etmesi mümkün değil. Ancak serseri bir top veya bir şans golü biraz sıkıntı yaratabilirdi ama ona da müsaade etmedik. Oyun temposunu yükselttik, biraz daha hareketlendiğimizde bulduğumuz goller bizi rahatlattı. Karadağ karşısında son dakikada yaşadığımız şoku bu maça taşımadık. Kuralar çekildiğinde direkt karşısına 3 puan yazdığımız bir maçı planladığımız bir şekilde tamamladık. Bu tür maçlar basit gibi gözükse de oyuncunun mutlaka yüzde 100 motivasyon ile sahada yer alması gerekir. Özellikle Karadağ maçı gibi kimyanızı bozabilecek bir sonuçtan sonra kazaya sebebiyet vermeden geçilmesi gereken müsabakalar. Bunu yapmamız önemliydi. Bir sonrası için tekrardan bize basamak sağladı. Hollanda maçı için de iyi bir moral oldu.