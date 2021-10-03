Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ali Gültiken Gözlerimizin pasını sildi
ALİ GÜLTİKEN
03 Ekim 2021, Pazar ALİ GÜLTİKEN

Gözlerimizin pasını sildi

Karşınızda Gradel, Kayode ve Pedro Henrique gibi üç tane uçurtma forvet varsa maçın dengesini kaybetmeden oynamak çok kolay değil. Sivasspor ligin en dengeli ve etkili takımlarından bir tanesi. Süper Lig'in son yıllardaki en istikrarlı takımı ve çok güçlü bir oyunları var. İç saha, dış saha diye seçimleri de yok. Her yerde, her rakibe karşı kendi oyunlarını oynuyorlar. Beşiktaş karşısında da aynısını yaptılar.
Eksiklerine rağmen Beşiktaş tüm bunların üstesinden gelebildi. Maçtaki 3 golün hepsi kendi oyuncuları tarafından atılmasına rağmen bu işin altından kalktı. Sivasspor gibi tehlikeli bir rakibe karşı kalesinde çok fazla pozisyon da görmedi. 3 puan kadar Beşiktaş adına memnun edici bir çok olay yaşandı.
Serdar'ın stoperde başarısı ayrı bir mutluluk kaynağı. Rıdvan, kendi kalesine gol atmış olsa da oyun içinde istikrarlıydı. Can'ın takıma olan uyum ve adaptasyonu keyif verdi. Tabii ki hepsinin önüne geçen Güven'in muazzam golleri oldu. Hem skoru getirdi hem de iki harika golle gözlerimizin pasını sildi.
Takımların uzun maratonlar içinde zor zamanları olur. Buralarda kırılmadan, kriz dönemlerinin içinden çıkabilmek çok önemlidir. Teknik adamlar nasıl oyunun kriz dönemlerinde kulübeye dönüp bir alternatif oluşturmayı düşünürse daha derin krizlerde altyapıya bakarlar. Beşiktaş dün akşam hem bu kriz sürecini geride bıraktı hem de 3 puanı cebine koydu. Bundan sonrası için de takımın sürekli oyuncusu olabilecek isimleri kazandı.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
SON DAKİKA