ALİ GÜLTİKEN

Maç öncesinde ağır basan taraf açık ara Beşiktaş idi. Hem skora hem oyuna baktığımız zaman da maç öncesindeki öngörüler değişmedi. Beşiktaş ideal kadrosu ile çok etkili bir takım. Zorluk derecesi yüksek bir derbi maçı da olsa kontrolü her zaman elinde tutabiliyor. İşte bu yüzden Galatasaray karşısında bütün maçı hem taktik hem oyun organizasyonu olarak yönetti. İstediğini de aldı.

Bireysel oyuncu kalitelerine baktığımız zaman da Beşiktaş çok önde görülüyordu. Bu oyuncular taktik bütünlük içerisinde farklarını da sahaya yansıttılar. Pjanic, Batshuayi, oyunda kaldığı süre içinde Alex, bölüm bölüm Ghezzal oyuna hükmetti. Savunmada Vida ve Rosier'in yanında Necip ve Umut Meraş gibi yeni oyuncu tercihi yapılmış olsa da bunlar müthiş bir uyum içerisinde oynadılar. Umut Meraş bundan sonra bu forma benim mesajını da çok net verdi.

Derbi maçlarında taktik, sistem, organizasyon çok önemlidir ama daha önemli olan gün içindeki fark yaratan bireysel performanslardır. Beşiktaş dün hem atanının hem tutanının başarılı bireysel perfomanslarıyla üç puanı cebine koyup yoluna devam etti. Larin geçen sezonki başarısının tesadüf olmadığını, ne kadar önemli bir golcü olduğunu bir kez daha sahaya yansıtırken, Ersin de kurtardığı penaltı ve genel oyun performansı ile bu kalenin sahibi benim mesajını bir kez daha vermiş oldu.