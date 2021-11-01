ALİ GÜLTİKEN

Yetenekli futbolcuların kaleye yakın oynamaları onları da oyunu da farklı bir hale getiriyor. Morutan bireysel yeteneği üst seviyede, sonucu değiştirebilecek bir oyuncu. Çizgiden ziyade biraz daha kaleye yakın oynadığı bölümlerde hem oyunu etkiliyor hem skoru değiştiriyor. Attığı gol muazzam. Bu tür oyuncuları golle buluşturduğunuz zaman aşama kaydedebilirsiniz. Golden uzaklaştıkça performanslar da düşer. Dün akşam ben buraya aidim diyerek güzel bir mesaj verdi. Tabii oynadığı mevki itibariyle öndeki oyuncuların da onun dilinden anlaması oyunun etkinliğini de artırıyor. Halil santrforda oynadığı zaman Kerem'le beraber Galatasaray'ın hücumdaki zenginliği daha çok artıyor. Dün akşam Morutan, Kerem, Halil, ikinci yarıda Feghouli'nin katılımıyla beraber neler yapabileceklerini bir kez daha ortaya koydular. Feghouli, Galatasaray'da şampiyonluklar yaşamış bir oyuncu. Galatasaray onun oyun coşkusunu tekrar kazanabilirse hücum hattında Halil ve Kerem'le birlikte muazzam bir hücum gücünü tekrardan elde edecek gibi görünüyor. Hücum oyuncuları skor açısından önemli ama Marcao'nun da takıma katılımıyla Galatasaray savunmasının ne kadar rahatladığını dün akşam herkes bir kez daha izlemiştir. İşin savunma yönünde de çok başarılı, top Galatasaray'dayken hücum başlangıcında da çok değerli işler yapıyor. Dün dönen toplar ve birebirdeki başarıyla Galatasaray'ın hücuma çıkaşlarında kilit oyuncularından biri oldu.

Bu galibiyet Galatasaray'ı psikolojik olarak tekrardan lige döndürdü. 3 puan her zaman takımların ilacıdır.