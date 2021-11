ALİ GÜLTİKEN

SORU: Cebelitarık karşısına nasıl bir ilk 11 ile çıkılmalı?

'Cebelitarık'a karşı kadro nasıl olmalı' diye düşünüyorsak vay halimize! Türkiye'de TFF 1. Lig'den -Süper Lig'i kenara bırakalım- bir kadro yapsak Cebelitarık'ı yine yeneriz. Başka bir alternatif zaten akıllara gelmiyor. Türkiye, aday kadroya dahil edilen hangi oyuncuyu ilk 11'e koyarsa oynar ve en iyisini de yapar. Bu açıdan bu maçta konuşulacak şey kadro değil, Cebelitarık'a en az kaç tane gol atarız olmalıdır.



İRFAN CAN'IN ALINMAMASI DOĞRU!



SORU: İrfan Can Kahveci, A Milli Takım'a alınmadı. Kuntz, bu kararı Pereira ile konuşarak verdiğini söyledi. Bu kritik iki maçta İrfan Can'ı arar mıyız?

ebelitarık karşılaşması için elbette birçok şey var ama asıl Karadağ mücadelesi final olur. O maçta olabilen en iyi ilk 11 ile rakip karşısına çıkmak lazım. Ama bunun yanında da sağlıklı bir ilk 11 ile maça başlamak gerekli. İrfan Can Kahveci'nin durumu sakatlık nedeniyle net değilse ona göre hareket edilmesi doğru. Eğer İrfan Can maça başlayıp ardından da sakatlık yaşayacak durumda ise tedbir amaçlı olarak Milli Takım'a alınmaması kararı yanlış değil.