ALİ GÜLTİKEN

Ligde şampiyonluktan bu kadar uzaklaşmışken Ziraat Türkiye Kupası maçları can simidi olur. Beşiktaş bu durumu ıskalamadı. Ligde yakalanan oyun motivasyonunun aynı şekilde kupada da devam etmesi önemliydi. Beşiktaş hem oyunu hem de turu istedi, istediğini de aldı. Bu tür dönemlerde nefes almak için bu sonuçlar önemli. Josef-Atiba-Oğuzhan'dan oluşan orta saha, oyunu hiçbir zaman elinden kaçırmadı. Maçın büyük bir bölümünde inisiyatifi elinde tuttular. Hem oyunu yönlendirdiler, hem de skoru belirlediler. Josef'in şutunu Atiba'nın tamamlaması güzel bir fotoğraf karesi oldu. Oğuzhan da aldığı şansların farkında ve iyi de oynuyor.

Genç Serdar'ın da stoperde şans alması ve bunun üstesinden gelmiş olması Beşiktaş adına güzel bir kazanım. Ligin ikinci yarısında daha çok şans alacağını düşünüyorum. Beşiktaş açısından iyi de olur. Bazen işler sıkıntılı gittiğinde bu tür fırsatlar birçok yeni oyucuyu da Beşiktaş tarihinde vitrine çıkarmıştır. Sıkıntılı dönemlerin hediyesi de farklıdır. Kupada final oynamak ve kazanma hedefi ortada duruyorken buna sarılmak Beşiktaş adına güzel bir rehabilitasyon oldu. Beşiktaş, sezonun ikinci yarısına da önemli bir hedefi taşıdı. Bu kadro bu kupayı kazanabilecek potansiyele sahip. Önümüzdeki süreçte bunu da net şekilde göreceğiz.