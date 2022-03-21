ALİ GÜLTİKEN

Fenerbahçe'nin elinde birçok usta oyuncu var. Dün akşamki gibi bunları doğru kullandığında ortaya güzel sonuçlar çıkıyor. Bu maçta başlangıç kadar bitiriş stratejisi de önemli. Fenerbahçe, Mesut ve İrfan Can ile başladığı oyunda doğru zamanlamayla yaptığı değişikliklerle hem oyunu değiştirdi hem de skoru. Oyuna dahil olan Pelkas ve Arda Güler, bu çok önemli üç puanı Fenerbahçe'ye getirdiler. Elbette maçın başından beri var olan bütün oyuncuların kazanma arzusunu da es geçmemek gerekiyor. Fenerbahçe, takım olarak bu maçı çok istediğini oyunun her dakikasında ortaya koydu. Konyaspor gibi sürekli 90 dakika boyunca rakibine baskı yapan bir takıma neredeyse pozisyon vermeden, belli bir alana sıkıştırarak oyuna hükmetti. Kendi planını uygulayan taraf oldu. Miguel Crespo ve Zajc ikilisi Fenerbahçe orta alanında büyük dinamizm oluşturuyor. Mücadele güçleri oldukça yüksek. Fenerbahçe'nin hem savunmasında hem hücum yönündeki değişiminde ciddi rol oynadılar. Rossi'yi de diğer maçlara oranla daha gayretli gördük. Fenerbahçe'nin rakip yarı alanda kalarak maçı oynamak isteğinde, savunma oyuncularının da öne doğru çıkıp destek vermelerinin büyük katkısı oldu. Minjae Kim, Attila Szalai, Osayi Samuel özellikle ilk toplarda yaptıkları baskıyla bu düşünceye katkı sağladılar. Fenerbahçe, ikincilik şansına ortak olma iradesini çok net hissettirdi. Bunu yaparken oyun gücünü de ortaya koydu.