ALİ GÜLTİKEN

Geçen sezondan devam eden yalnızca 4 oyuncu ile yeni bir başlangıç yapmak kolay değil. Bu 7 tane yeni oyuncu demek. Aslında yeniden bir takım kurmak demek. Doğal olarak yeni takımlar da zamana ihtiyaç duyar. Beşiktaş'ın genel görüntüsü biraz böyle. Belli bölgelerde güzel kalite kokuları var. Özellikle forvette Weghorts ve Muleka ilk maçları olsa da ne kadar tehlikeli olabileceklerinin sinyallerini verdi. Weghorst çok etkili bir oyuncu. Nerede olursa olsun hep kaleyi düşünüp, kendini hazır tutması çok önemli bir özellik. Bunun ne demek olduğunu sezon içinde göreceğiz. Savunmada Saiss de iyi bir oyuncu. Pozisyon bilgisi de gayet iyi... Topu kullanabilme kalitesi de çok yüksek. İlk maçta orta alan özellikle ilk yarı beklenenin biraz gerisinde kaldı. O yüzden oyun kanatlardan oynanmaya çalışıldı.

İkinci devrede N'Koudou'nun oyuna dahil olmasıyla Beşiktaş başka bir kimlik kazandı. Kanattan oynama düşüncesi ete kemiğe büründü. Soldan gelen ataklar çok ciddi bir baskı yarattı. Karimi'nin atılmasından sonra zaten devam eden baskı ile beraber Beşiktaş oyunu istediği noktaya getirdi ve Kayserispor'u kendi ceza alanının içerisine hapsetti. Bu güzel bir görüntüydü Beşiktaş için. Sonrasında da hiç vazgeçmedi. Bu maçı kazanmayı kafasına koymuş bir takım görüntüsünü Ghezzal'ın ayağından uzatmada gelen golle de perçinledi Beşiktaş. Usta yine sahne aldı ve Beşiktaş adına yeni sezonda büyük ümit yarattı. Bu gol çok önemli... Sezon başları her zaman bazı soru işaretlerini de içinde barındırır. Ghezzal "Endişeye yer yok, yolumuza devam ediyoruz" mesajını verdi.