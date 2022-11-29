ALİ GÜLTİKEN

Şenol hoca birçok oyuncuyu dokunuşlarıyla hayata döndürdü. İngiliz yıldız da gerçek potansiyelini ortaya çıkarmak için gerekeni yapacaktır

SORU: Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in takım üzerindeki etkisini tam anlamıyla Dünya Kupası sonrası göreceğiz. Nasıl bir değişim bekliyorsunuz?

Herkes için yeni bir başlangıç olacak. Oyuncular açısından da bu ara özellikle sıkıntılı süreçleri geride bırakmak için önemliydi. Tazelenmiş, hedefini yenilemiş bir takım bekliyorum. Burada Şenol hocanın rehabilitasyonunun farkını göreceğimizi düşünüyorum.

SORU: Şenol Güneş, Dele Alli'yi sürekli motive etmeye çalışıyor ve onun Beşiktaş'ta yeniden parlayacağını düşünüyor. İngiliz yıldız beklenen çıkışı yapabilir mi?

Şenol hoca birçok oyuncuyu dokunuşlarıyla hayata döndürdü. Kariyerinde birçok örnek görebiliriz. Dele Alli'nin potansiyelini hepimiz biliyoruz. Güneş, böyle bir yeteneği kazanmak için her şeyi yapacaktır. Tabii Şenol hocanın iradesi kadar Dele Alli'nin de bu işe sarılması büyük önem taşıyor.







CENK VE WEGHORST AYRILMAMALI

SORU: Beşiktaş'ta özellikle beklerin performansı çok konuşuluyor. Takviye önce bu noktalara mı yapılmalı?

Sağ bekte Rosier'in problemi olduğunu düşünmüyorum. Ghezzal ile beraber önemli işler yaptı. Önlü arkalı eşleşmeler isabetli olduğunda oyuncuların verimleri de artabiliyor. Rosier'in potansiyeli açısından bir sıkıntı görmüyorum. Keza Masuaku açısından da yetenek olarak problemli bir durum yok. Şenol hoca ondan da iyi sonuçlar alabilir. Beşiktaş'ın en sıkıntılı bölgesi orta alanı. Bu alandaki oyuncu potansiyelleri, Salih dışında çok geride kaldı ve bu durum da takımın her bölgesindeki verimi aşağı çekiyor.

SORU: Şenol Güneş, orta saha kurgusunu değiştirebileceğini ve ileride çift forvet oynatabileceğini söyledi. Nasıl bir oyun planıyla sahada olmalı Beşiktaş?

Forvetten kasıt daha ziyade santrfor özellikli iki oyuncuyla oynamak olduğunu düşünüyorum. Yani Weghorst ve Cenk'in yan yana oynamasını işaret ettiğini düşünüyorum. Bence Güneş, bu ikiliden vazgeçmemeli. Cenk'in sakatlık durumu olursa diğer oyuncu mutlaka Muleka olmalı.







SON ŞANSLARI!

Beşiktaş, Dünya Kupası arasında hazırlık sürecindeki ilk maçını İstanbulspor ile oynayacak. Bugün 19.00'de Vodafone Park'ta gerçekleşecek mücadelede teknik direktör Şenol Güneş, şans vereceği oyunculardan iyi performans göstererek hem kendilerini yukarı çekmelerini hem de gelecek maçlar adına rekabete girerek yerlerini sağlamlaştırmalarını bekliyor. Özellikle Masuaku, Montero ve Welinton ocak ayı için kritik noktada bulunan isimler... Ayrıca Redmond, Dele Alli ve Rosier'in de formlarını yükseltip "Rekabette ben de varım" demeleri amaçlanıyor.