ALİ GÜLTİKEN

Oyunun ilk yarısı ciddi bir hayal kırıklığı… İki takım da 'Riske girmeyeyim, oyun kontrolünü kaybetmeyeyim' düşüncesiyle birbirini tartmaya çalıştı ama bu süre çok uzadı. İlk 45 dakikada Ghezzal'ın şutundan başka kaleyi bulan pozisyon yok. İkinci yarı Trabzonspor, Trezeguet hamlesiyle oyunu biraz hareketlendirdi. Bu değişim, ev sahibi ekibin oyunu zorlar hale getirmesine neden oldu.

Beşiktaş'ın Muleka ve N'Koudou değişiklikleri ile yaptığı karşı hamle vardı ama maçın bitiminde oyun siyah-beyazlıların arzu ettiği bir noktada gitmedi. Özellikle alan bularak etkili olabileceği düşünülen Redmond ve Aboubakar, Trabzonspor tarafından çok iyi markaj altına alındı. Beşiktaş'ın sol tarafına Trabzonspor önlü arkalı iki sağ bek kullanarak önlem aldı. İstediği savunma anlayışını da uyguladı. Beşiktaş, Maxim üzerinden istediği hücum zenginliğini yaratmakta zorlandı. İki takım adına da oyunu az riskle oynama düşüncesi çok daha fazla orta saha oyununa zorladı. Fakat son 10 dakika içinde karşılaşmanın genelini uzaktan seyreden iki kalecinin maça damga vuran muazzam kurtarışlarını izledik. Türkiye'nin bir ve iki numaralı kalecilerinin mükemmel kurtarışlarını ve skoru sıfırda tutuşlarını gördük. Kaleciler bu kadar üstün performanslar ortaya koyunca, oyuncular da buna skor olarak saygı duydular.

Bu maçın özeti; Trabzonspor zor bir sürecin devamına 'dur' deme adına daha kontrollü bir görüntü sergiledi. Bunda da başarılı oldu. Beşiktaş ise bu tempoya ayak uydurarak daha iyi şeyler yapabileceği maçta rakibinin stratejisini bozamadı.