ALİ GÜLTİKEN

Kağıt üstünde heyecanlandıran bir kadromuz var. Oyuncularımızın bireysel anlamdaki kaliteleri, her futbolsevere maçı izlettirebilir. Futbolcularımız da izleyenlerin heyecanını yüksek tutmak istediler ki son dakikaya kadar herkesi hop oturtup hop kaldırdılar! Enteresan bir maç oldu. Aslında son ana bırakmadan maçı bitirebilirdik. Fakat var olan sorunlarımız, uluslararası arenada bizi bunlarla bir kez daha yüzleştirdi. Gerçekten bireysel olarak muazzam yeteneklerimiz var. Avrupa'da ve ülkemizde bulundukları takımları başarıya taşıyan önemli karakterlere sahibiz. Fakat iş, takım bütünlüğüne gelince hâlâ almamız gereken çok mesafe var.

Rakibimiz 10 kişi kaldığı anda çok daha sakin olmamız gerekirken oyunu başka bir noktaya çektik. Karşılaşmanın son yarım saatinde topu rakibe vermeden bitirebilecek kalitelerimiz varken topu rakibe bırakıp onların yüksek toplarla bizim alanımızda karambol yaratmasına müsaade ettik. Kalemizde gördüğümüz 2 gol tamamen oyun tercihimizden kaynaklandı. İşin savunma tarafını çok olgunlukla yapamasak da bireysel olarak sahip olduğumuz yetenekler, işin hücum yönünde sorun çözebiliyorlar. Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, Ferdi Kadıoğlu, Cengiz Ünder sonradan oyuna dahil olan İrfan Can ve Barış Alper Yılmaz gibi isimler çok yaratıcı ve oyun çözen isimler. Bundan sonraki yönümüz, elbette daha yukarıya doğru olacaktır. Bunun gibi kaliteli ayaklarla hücum yünümüzü geliş- tirmeye devam edelim ve işin savunma tarafını ciddiye alalım.