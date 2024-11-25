ALİ GÜLTİKEN

Sahadaki Beşiktaş'ı neresinden tutarsan tut maalesef elinde kalıyor. Ne tarafından iyi şeyler görülebilir, neresinden pozitif bakılabilir buna cevap bulabilmek de çok zor. Göztepe karşısında büyük bir fırsat yakalamışsın, iki farkla öne geçmişsin. Büyük piyangoyu kazanmış gibi tüm avantajlar senin eline geçmiş ama bunların hepsini elinin tersiyle itiyorsun. Göztepe çok genç ve dinamik bir takım. Sezon başından beri yaptıkları ortada. Bu ligin en iyi ön alan baskısını yapan iki takımından da bir tanesi. Skor avantajını yakalamana rağmen rakibinin bu tarafına teslim oluyorsun.

İkinci konu da Göztepe bu ligin duran toplarda en etkili olan takımlarından. Boy ortalamaları çok yüksek. Değil kornerleri, frikikleri, taçları bile etkili şekilde kullanıyorlar. Tüm bunlar ayan beyan ortadayken bunlara da önlem alamıyorsun. Rakibin iki kornerle iki gol buluyor. Göztepe'yle ilgili üçüncü konu da takımın saydıklarımızın dışında yaptığı diğer en iyi şey de geçiş hücumu ve kontrataklar. Yediğin üçüncü ve dördüncü gol de bu şekilde geliyor. Buna da önlem alamıyorsun. Her takımın, çok basit ve kolayca yapabildiği rakip takım analizinde çok rahat tespit edebileceği şeyler. Bunların hepsi elbette önce oyunculara yazar ama diğer tarafta da teknik direktörü bağlar. Milli takım arasına kadar oynanan son maçlar elbette hoş şeyler değildi. Ama milli takım arası önemli bir fırsat ve dönüp evinde oynuyorsun. İki de gol buluyorsun. Artık bunu da büyük takım olarak muhafaza edeceksin.