ALİ GÜLTİKEN

Büyük takımlar için iç saha maçlarındaki kayıplardan sonrası test dönemleri haline gelir. Bu süreçte takımın vereceği reaksiyon çok önemlidir. Güçlü takımlar, buralardan dönebilen takımlardır. Beşiktaş, Malmö karşısında verdiği reaksiyonla kalitesini ortaya koydu. Baskıyı yönetebilmek kolay değildir. Burada da lider oyuncu karakterleri öne çıkar. Paulista'nın geriye dönmüş olması çok önemliydi, farkını ortaya koydu. Muçi, son haftalarda çok önemli işlere imza atıyor. Üst üste maçlarda attığı goller hem kendisine hem de Beşiktaş'a büyük katkı sağlıyor. Kendi güveninin gelişmesiyle beraber Beşiktaş'ta oyunu da geliştiriyor.

Rafa Silva muazzam bir futbolcu. Dün akşam golle buluşmasa da oyunu Beşiktaş adına yine belli bir noktaya taşıyan isim oldu. Onun hareketlenmesi, oyun liderliği takım arkadaşlarını ve Beşiktaş taraftarını bu maçın kazanılacağına inandırdı. Bu konuda sahada yalnız değildi. Semih çok iyi bir akşam yaşadı ve yaşattı. Attığı gol alkışı hak ediyor ama bu bir yana esas önemli olan 'Semih merkez santrfor oynar mı?' tartışmalarına verdiği cevap oldu. 'Ben hem merkez santrfor oynarım hem de çevremdekileri oynatırım' mesajını dün akşam genç oyuncudan aldık. Tüm bunların yanında Rashica ve Musrati'nin de geri dönmüş olmaları Beşiktaş'ta taşları yeniden yerine oturtmuş gibi görünüyor. Çarklar daha rahat işlemeye başladı. Avrupa maçları her zaman daha zordur. Bu tür zor dönemlerde bu maçların altından kalkmak önemlidir. Beşiktaş kazanırken yalnızca maçı değil, tekrar güvenini de kazanarak yoluna devam etti.