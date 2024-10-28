ALİ GÜLTİKEN

Bodrum FK ve Fenerbahçe arasında çok ciddi bir güç dengesi farkı var. Doğal olarak Mourinho, bunu düşündüğünü uygulayabilecek bir fırsat olarak gördü, doğru da yaptı. Önde En-Nesyri ve Dzeko ile beraber başlayarak sistem değişikliğine gitti. Kanatlarda Maximin ve İrfan Can, orta alanın merkezinde de Amrabat ve İsmail'i kullandı. Oyundaki taktik düşüncesini büyük ölçüde de sahaya yansıttı. Kanatlardan En-Nesyri ve Dzeko'ya yapılan yüksek ortalar pozisyon zenginliğini getirdi. İrfan Can, önemli bir oyuncu. Ortaya koyduğu performansla Türkiye'deki bütün futbol camiasının neden oynamıyor sorusunun da haklılığını ortaya koydu. Lider, yaratıcı bir oyuncu. Daha da öteye gidersek göz ardı edilecek bir oyuncu hiç değil. Mourinho'nun iki santrforla oynama tercihinde gollerin Dzeko ve En-Nesyri'den gelmiş olması da F.Bahçe'nin bu şekilde bazı maçlarda oynayabileceğinin de göstergesi oldu. Fenerbahçe'nin geniş kadrosunun içerisinde oldukça fazla hücum alternatifleri var. Bu oyuncuların doğru kullanımı kadro içi rekabet kadar forma adaleti için de katkı sağlayacaktır. Maximin yetenekli, oyuna ivme kazandıran bir futbolcu. Fakat çok doğaçlama oynuyor. F.Bahçe'de en çok top kullanma özgürlüğüne sahip oyuncu gibi görünüyor. Ancak çok top kaybı var. Topa çok fazla dokunuyor. Bu yönünü biraz daha takım için geliştirmesi gerekiyor. Tüm bunların ötesinde bu kadar maç sıklığının içerisinde tempoyu düşürmeden kazanmak önemliydi.