ALİ GÜLTİKEN

Beşiktaş sezona mükemmel başladı. Bu sıçramayı yaratan şey Immobile, Rafa Silva ve Paulista gibi liderlerin takıma katılmasıydı. Paulista'nın sakatlığı ve Rafa Silva'nın kenar pozisyonunda oynatılma ısrarı Beşiktaş'ın oyun dengesini kökünden bozdu. Kasımpaşa karşısında çok geniş alanda oynamaya çalışan, birbirinden bu kadar uzak mesafelerde kalan oyun dizilişi Beşiktaş'ın başına büyük bir iş açtı. Elbette bireysel hataların yenilen gollerde büyük katkısı var. Fakat takım bütünlüğünü kaybettiğinizde rakip sizin bütün ayarlarınızla oynar hale gelir. Masuaku'nun üst üste yaptığı hatalar var. Orta alanda oyuna katkı sağlayamayan Ndour'un etkisizliği var. Takımın savunmasının bu kadar birbirinden uzak olduğu negatif görüntüler var. Takım bütünlüğünü kaybettiğiniz anda futbolda herkes yalnız kalır ve icraat yapamaz hale gelirsiniz. Kulübeden oyuna yapılan müdahalelerin oyuna negatif etkisi oldu. Muçi, sahadaki en yaratıcı oyuncu. Onu oyundan alıp Joao Mario gibi geldiği günden beri hiçbir katkı yapamamış oyuncuyu onun yerine sahaya sürmek ne kadar akıllıca onu da sorgulamak gerekiyor. Futbolda riskler alınır ama aldığınız risklerin takımın genel düzenini bozmaması gerekir. Lig maratonunda maçlar kaybedilebilir ama genel kimliğin ve düzenin kaybedilmemesi gerekir. Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında tüm kazanımlarını kaybetmiş bir takım görüntüsü verdi ki bu, işin en tehlikeli tarafı.